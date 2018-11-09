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Политика
09.11.2018
Лукашенко вовлек Путина в скандал на ОДКБ

Кадровые вопросы с таким накалом страстей на саммитах еще не решали, пишет «Московский комсомолец».

Фото kremlin.ru

Трех часов не хватило лидерам ОДКБ, чтобы определиться, кто должен стать новым генсеком организации, которую, по признанию Александра Лукашенко, мало, кто в мире принимает всерьез, – снова армянин, белорус или россиянин?

В результате решено было собраться еще раз – 6 декабря в Санкт-Петербурге. Впрочем, Нурсултан Назарбаев намекнул, что у Армении мало шансов провести своего кандидата, а значит секретариат военного блока скорее всего возглавит представитель Беларуси.

В четверг в Астане участники постсоветского военного блока были вынуждены пожинать плоды собственной неосмотрительности. На заре создания ОДКБ они забыли зафиксировать в документах порядок действий на случай форс-мажорных обстоятельств. И вот теперь погрязли в спорах о том, кто должен заменить отозванного Арменией с поста генсека Юрия Хачатурова Никол Пашинян приехал в Астану полный решимости отстоять свое право вместо одного армянина предложить другого – ведь трехлетний срок полномочий главы секретариата, прописанный в уставе, еще не истек. Кроме того, Армении стратегически важно сохранить статус-кво: ведь это «хоть как-то сдерживает Азербайджан».

Однако эти планы натолкнулись на сопротивление Александра Лукашенко. Батька решил, что раз Ереван добровольно отозвал своего представителя, то разговаривать больше не о чем: на принципах ротации должность генсека достается следующей по алфавиту стране, то есть Беларуси.

Конечно, скромный опыт в закулисной политике и неоднозначный политический бэкграунд оставляли мало шансов Пашиняну перетянуть на свою сторону других членов блока. Но без интриги все-таки не обошлось: по коридорам распространился слух, что против маленькой и гордой Армении руками Лукашенко играет могущественный и злобный Азербайджан. Ведь не случайно на должность генсека Минск предложил выпускника Бакинского высшего командного училища с большими связями в азербайджанской военной верхушке Станислава Зася.

В итоге Владимир Путин неожиданно оказался в новой для себя реальности. Если торговые войны и приграничные споры между соседями по постсоветскому пространству уже стали обыденными и прочно обосновались в повестке, то кадровые вопросы с таким накалом страстей на саммитах еще не решали.

Как и предупреждал помощник Путина Юрий Ушаков, кандидатуру нового генсека лидеры в связи с особой «чувствительностью» обсуждали с глазу на глаз. И вместо отведенных 1,5 часов с трудом уложились в три.

У Кремля на случай жесткого конфликта между Арменией и Беларусью был заготовлен компромиссный вариант – оставить в качестве и.о. генсека россиянина Валерия Семерикова. Он занял эту должность после отстранения Хачатурова и мог бы продолжать выполнять обязанности вплоть до середины 2020 года, чтобы потом в спокойной обстановке провести положенную ротацию. Однако другие лидеры ОДКБ, по всей видимости, не захотели снова отдавать бразды правления в секретариате в руки Москвы. (Напомним, что прежнего генсека Николая Бордюжу не могли поменять в течение долгих 13 лет).

Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт

Когда хозяин саммита Нурсултан Назарбаев, наконец, вышел к прессе, стало очевидным, что однозначного решения по кадровой проблеме по-прежнему нет. Президент Казахстана сам ничего не комментировал и только на вопрос из зала, наконец, отреагировал: «Ах, да, это тоже важно».

По его словам, несмотря на то, что Армения «хочет продления», за оставшиеся 1,5 года её представитель не успеет объехать даже все страны блока. «Поэтому нам нужен нормальный действующий генсек следующий, от белорусской стороны», – пояснил глава Казахстана, добавив что окончательное решение тем не менее не принято. 6 декабря лидеры ОДКБ снова соберутся в Санкт– Петербурге и еще раз все обсудят.

Кроме того, на саммите было принято решение о председателе комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству. Здесь никаких идеологических споров у участников не возникло, её возглавил военный вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

«Теперь мы надеемся на активизацию производственной кооперации оборонных предприятий наших стран», – не вдаваясь в детали, прокомментировал Назарбаев.

По его словам, принятые по итогам саммита документы позволяют также развивать сотрудничество с третьими странами и международными организации. В частности, все желающие смогут подать заявку на оформление статуса партнера или наблюдателя ОДКБ.

По слухам, одним из возможных претендентов может оказаться Узбекистан, который пока не претендует на восстановление полноправного членства в постсоветском блоке, но не против участия в отдельных мероприятиях и более активного взаимодействия по военной линии.

 
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