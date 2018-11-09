«Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее»

Как Клейменов Серебренникова защищал, а Масляков патриотизм прививал.

Улица полна неожиданностей. Телеэфир временами тоже. Ведущий программы «Время» (одновременно глава департамента информации Первого канала) Кирилл Клейменов в день, когда в Москве началось рассмотрение по существу так называемого «дела «Седьмой студии», внезапно высказался как бы от себя лично в защиту «самого известного фигуранта дела» Кирилла Серебренникова: «Я не знаю и не могу знать как минимум до решения суда — ​как минимум! — ​имеет ли отношение Кирилл к хищению этих денег.

Но я точно знаю: Кирилл глубоко порядочный человек и очень одаренный режиссер. Как это совместимо с его статусом подсудимого? В жизни все бывает. Дело суда — ​судить. А наше дело, наоборот, не судить, чтобы не быть судимыми. В России судьба художника бывает драматична. Бывает и трагична, говоря прямо. Чего уж. Но это судьба. Большими буквами. А не биография».

Отважный такой парень. Вот так прямо взял и рубанул — ​порядочный, мол, одаренный наш подсудимый. Глубоко сочувствующий Серебренникову и другим фигурантам дела сетевой народ в интернете сначала замер в изумлении, а потом принялся гадать, что бы это значило. В программе «Время» ничего личного быть не может, там мышь не проскочит без указаний сверху, а следовательно, это не просто личное мнение Клейменова, а сигнал свыше: абсурдное «Театральное дело» развалится в суде как карточный домик, и свобода их встретит радостно у входа — ​Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум. И справедливость восторжествует — ​в том числе и благодаря отваге ведущего программы «Время», не побоявшегося возвысить свой голос в защиту одного как минимум из подсудимых. Как минимум!

Если же суд все-таки докажет их вину («в жизни все бывает»), так тюрьма — ​это судьба! Нет, не так: «СУДЬБА» — ​большими буквами, а не какая-то пошлая биография. Чего уж!

При этом никому из телевизионщиков-федералов в голову не пришло за год с лишним провести собственное расследование — ​как это сделали авторы документального фильма «Театральное дело» Катерина Гордеева и Роман Супер, набравшего в Сети миллионы просмотров. В лучшем случае они, телевизионщики, молчали или ограничивались короткими сюжетами об очередном заседании суда. В худшем — ​фактически присоединялись к обвинениям в хищении и мошенничестве, демонстрируя документы, якобы свидетельствующие о почти доказанной вине Серебренникова и компании.

А Кирилл Клейменов — ​что? В случае любого исхода дела заработал себе «алиби» — ​защищал, мол. И смотрите — ​сработало! Или — ​не обессудьте — ​мы не всесильны, но все, что от нас зависело, сделали.

К тому же амплуа, в котором выступает Кирилл Клейменов в программе «Время», это скорее не классическое серьезное ведение главной информационной программы страны, а пародия на «классику». Вспомните его комментарий к состоявшимся весной президентским выборам. Может современный и достаточно молодой человек всерьез говорить так?

«Конечно, мы с вами живем в великой стране. Наши космические корабли и спутники бороздят космические орбиты (как успешно они их «бороздят» — ​известно из лаконичных новостей в той же программе. — ​И.П.). Наши ракеты долетают до Сирии и ложатся точно в цель… Таких стран, как наша, меньше, чем пальцев на одной руке».

Если это не пародия и не троллинг — ​то что? В Европе, говорит, воздух чище, медицина лучше и люди живут дольше, хотя и скучнее, чем мы. «А у нас веселее, но короче». Стоит ли после таких откровений воспринимать речи Клейменова всерьез?

Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже смешнее, поскольку формат информационной программы не предполагает веселья и развлечений, а Клейменов, уходя весной в короткий, как оказалось, отпуск, честно признался: «Мы, не буду скрывать, хотели вас развлечь».

Интересно у них получается: «Время» развлекает, а КВН, наоборот, занимается идеологическим воспитанием масс, словно оправдывая выводы недавнего исследования некоего центра НАТО, что-де КВН — ​информационное пропагандистское оружие. Тогда сами кавээнщики весело над этими глубокомысленными выводами посмеялись.

И вот смотрю намедни музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН», который проводит тот же Александр Масляков с участием команд КВН. И вижу, как на сцену выбегают люди в голубых беретах и тельняшках с саперными лопатками в руках, а потом другие люди в белых маскхалатах спускаются в зал на парашютах. Первая мысль паническая: это захват! Но нет. Это команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища решила поучаствовать в борьбе за птичку «КиВиНа» — ​главный приз музыкального фестиваля.

«Вы спрашиваете, почему десантники начали играть в КВН? Смотрите на экран». И на огромном экране появляется министр обороны Шойгу, который наставляет своих бойцов: «Лучшая медицина будет военная, образование — ​военное. И лучший КВН должен быть военным».

Приказы не обсуждаются, и ребята в голубых беретах демонстрируют вершины остроумия. «Калининградская область (фестиваль проходит в Светлогорске. — ​И.П.) славится своими «Тополями», — ​говорят весело, — ​ну а мы «Тополиный» пух». На мотив популярной песни группы «Иванушки» веселые и находчивые десантники положили свои слова на злобу дня: «Тополиный пух летит, летит,/Смотрят за ним в бинокль./Ну а если пух не сдюжит вдруг,/Вылетит и «Тополь».

Народ в зале в восторге. А десантники выходят на коду: «Разный есть народ в нашем строе. Ну а во главе эти двое». На огромный экран выплывает изображение двух ясных соколов: один сокол — ​Шойгу, другой сокол — ​Путин. Они зорко вглядываются вдаль — ​не идет ли на нас какой-нибудь супостат? Не пройдет, пусть и не думает.

Ведь у нас даже дети полны готовности защитить рубежи Родины. Во время выступления иркутской женской команды на сцену выходит мальчонка лет семи. «Ты зачем сюда пришел, сынок?» «Я хочу показать НАТО, что в России есть еще и детские шинели, — ​отвечает «сынок», надевая шинельку, а затем просит ручку и листок бумаги: — ​Буду писать письмо президенту». Старательно выводит: «Дорогой президент!» — ​«И это все?» — ​«Все!» — ​отрезает малец под одобрительный хохот и аплодисменты зала.

Такого вот патриотизма наголосил «КиВиН». Все смешалось в телевизионном доме. Вместо информации — ​пропаганда или пародия на нее. Вместо юмора — ​тоже пропаганда. Порывы души или экспромты тут не пройдут. Не стоит и обольщаться.

Прощание с Караченцовым: «Господи, пусть уже они все от него отвяжутся»