Главный тренер «Челси»: поздравляю белорусов с хорошей игрой, БАТЭ вполне мог завершить матч вничью

Борисовский БАТЭ в матче Лиги Европы с лондонским «Челси» заставил понервничать Маурицио Сарри. Гостей от неприятностей дважды спасла штанга и один раз – крестовина.

Главный тренер английского клуба Маурицио Сарри на пресс-конференции уважительно отозвался о белорусах (цитируется по «Прессболу»):

– Команда соперника хорошо сыграла. Во втором тайме у них было много моментов. Борисов мог вполне завершить матч вничью. Поздравляю белорусов с хорошей игрой.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага выдал такое резюме:

– Сегодня сыграли агрессивно и организованно. Особенно в начале. Отодвинули игру от своих ворот, нападающие хорошо цеплялись за мяч. Зарабатывали стандарты, были удары. Переход из обороны в атаку был хороший. Владение мячом, может быть, было то же, что и в Лондоне, но сегодняшняя наша агрессия, подстраховка ничего не позволила сделать нападающим «Челси». Можем сказать с гордостью, что были обязаны набирать очки.

Его брат, полузащитник Дмитрий Бага раздосадован:

– Эта игра однозначно сложилась лучше, чем выездная. Но по результату — и там, и здесь ноль очков. Поэтому есть огорчение. Почему не удалось реализовать моменты? Хотелось бы, чтобы мяч линию пересек. Вы видели, были крестовина, перекладина, добивания. Трудно сказать, чего конкретно в этих моментах не хватило. Это игра, такое бывает.

37-летний хавбек борисовчан Александр Глеб на вопрос, почувствовал ли он, что еще может играть в топ-клубе, ответил:

– Конечно! Всегда чувствовал, чувствую и буду чувствовать. В принципе, когда играешь, а не сидишь на замене, получаешь удовольствие. Появляется игровой тонус и все получается.

Защитник БАТЭ Егор Филипенко подытожил:

– Провели достойный матч, за него нам точно будет не стыдно. При чуть большем везении могли надеяться на что-то большее, чем поражение с минимальным счетом.

– Вы провели этот матч в новом статусе…

– Да, так получилось, что утром жена позвонила и сообщила, что родила дочку. Я был окрылен. Поэтому перед игрой мысли немного путались. Поэтому я сейчас спешу к семье…