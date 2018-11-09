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09.11.2018
«Отравление» и тараканы. Сотрудник «медиаимперии» Пригожина рассказал о своей работе

«Новая газета» взяла интервью у Андрея Михайлова — человека, который, по выражению издания, «стоял у истоков медиаимперии Евгения Пригожина».

Фото ТАСС

Михайлов объяснил, что решил поговорить со СМИ, чтобы не осталась безнаказанной его «поездка в лес» — по его словам, в 2017 году его похитили и избили люди, связанные с Пригожиным. В интервью он говорит о создании «фабрики троллей», организации провокаций против противников и конкурентов Пригожина, а также журналистов. «Новая» отмечает, что слова Михайлова подтверждаются как данными из открытых источников, так и предоставленными им материалами. «Медуза» пересказывает главное из интервью.

Пригожин

По словам Михайлова, работать на Пригожина он начал в 2012 году — знакомый свел его с главой службы безопасности бизнесмена Евгением Гуляевым, которому нужно было организовать провокацию против конкурента своего шефа. Вскоре Михайлову предложили заняться развитием проектов, связанных со СМИ, и затем познакомили с Пригожиным. «Евгений Викторович был очень доволен, тут же выдал наличкой из сейфа деньги на четыре номера [газеты] — миллиона полтора рублей», — вспоминает Михайлов.

По словам собеседника «Новой газеты», Пригожин встречался с ним всего несколько раз — когда выплачивал премии, в том числе «за хорошую работу». Как следует из интервью, значительная часть громких акций сотрудников Пригожина была сделана по его личному требованию.

«Отравление» на фуршете

Первой акцией Михайлова стала инсценировка отравления на фуршете в Санкт-Петербурге в 2012 году. С ее помощью собирались испортить репутацию компании «Карамель Кейтеринг», конкурента «Конкорд Кейтеринг» Пригожина (по мнению Михайлова, причиной были «обидки чисто личного характера») — и сорвать ей контракт на обслуживание крупного мероприятия. Михайлов и его знакомый Сергей Соловьев, позже участвовавший в нескольких подобных акциях, организовали круглый стол с участием бизнесменов; обслуживала его «Карамель Кейтеринг». Несколько подставных участников сымитировали отравление; позже информацию об этом разослали в СМИ.

Видеозапись с круглого стола, организованного Михайловым с целью провокации

Провокации против РИА Новости и других СМИ

Михайлов участвовал в запуске проектов Пригожина, связанных с провокациями в СМИ. В частности, он организовывал акции, после которых подконтрольные Пригожину издания писали о продажности журналистов. «Смысл был в чем? Надо было, чтобы СМИ напечатали несуществующую информацию и чтобы взяли за это деньги наличкой. Они это сделали», — объясняет он. С участием Сергея Соловьева он организовал, в частности, ранее описанные в СМИ провокации против Дмитрия Быкова и журнала Forbes.

В 2013 году Гуляев поручил разместить фейковые новости на сайте агентства РИА Новости — по мнению Михайлова, чтобы убрать с должности главреда Светлану Миронюк (зачем это могло быть нужно Пригожину, в интервью не поясняется; Миронюк уволили в конце 2013 года). Сотрудникам Михайлова якобы удалось, связавшись с сотрудниками агентства, опубликовать по меньшей мере три выдуманных новости — и обставить это так, будто те сделали это за деньги.

«Потом писалась справка о выполненной работе, делались видеоролики о продажном РИА Новости, отдавалось все это Гуляеву, Гуляев передавал Пригожину. Как использовал это Пригожин, мне неизвестно, в сети эти видео вроде не появлялись. Но Миронюк была снята в декабре 2013 года, значит, задача была выполнена», — говорит Михайлов.

«Фабрика троллей»

Создание «фабрики троллей», которую США в 2018 году обвинили во вмешательстве в выборы, было, по мнению Михайлова, «идей непосредственно Евгения Викторовича Пригожина». «Никогда ни от каких „башен“ команд не было, все исходило непосредственно от Пригожина», — говорит он. Для мониторинга соцсетей якобы использовались продукты компании Игоря Ашманова; Михайлов говорит, что организовывал встречу Пригожина с ним.

Тараканы в больницах Самары

В 2013 году Михайлов по заданию Гуляева организовал провокацию в больницах и поликлиниках Самары, чтобы помочь компаниям Пригожина получить контракты на поставки туда еды. В несколько учреждений запустили тараканов, купленных в Санкт-Петербурге; на улицах прошли акции с жалобами на антисанитарию и плохое питание. «Я так понимаю, что видеоролики [про акцию] делались, чтобы Пригожин отвез кому-то, нужному человеку, чтобы получить контракты. Ролики делались не для широкого просмотра, но по местным новостям это проскочило», — говорит Михайлов.

В интервью упоминаются и другие «офлайновые» акции, организованные людьми, близкими к Пригожину, в том числе инсценировка ДТП с участием владелицы клиники «Дента-Л» Елены Черевко (у нее был спор о недвижимости с Пригожиным) и избиение блогера в Сочи. Об этих акциях «Новой газете» также рассказывал их непосредственный участник Валерий Амельченко.

 
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