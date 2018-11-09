Разбогатеет ли на битуме Управление делами президента Беларуси?

Совместное белорусско-украинское предприятие «Белавтодор-Украина», одним из учредителей которого является структура Управления делами президента Беларуси, планирует построить в Киеве крупный асфальтобетонный завод.

Как сообщает сайт украинского министерства экологии и природных ресурсов, компания «Белавтодор-Украина» планирует построить асфальтобетонный завод в Печерском районе Киева для обеспечения контрактов по ремонту дорог. Мощность производства составит 200 тыс. тонн смеси, которая, в первую очередь, будет использована в киевском регионе.

Совместное предприятие «Белавтодор-Украина» было зарегистрировано в начале 2017 года.

Его соучредителями являются украинская девелоперская компания «Недвижимость столицы» (50% в капитале), а также белорусские юридические лица.

В частности, 20% акций принадлежит РТУП «Белзарубежторг».

С 2017 года на украинском рынке битума, который является главным ингредиентом асфальта, присутствует дочернее предприятие Управления делами белорусского президента — компания «Белзарубежторг-Украина» («БЗТ-Украина»).

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