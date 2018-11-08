БАТЭ дал бой «Челси»

8 ноября борисовский БАТЭ провел в один из лучших своих матчей в сезоне-2018. Но этого оказалось мало, чтобы «зацепить» в Лиге Европы суперклуб из Лондона.

Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

Свинью белорусам невольно подложил «Ливерпуль», накануне сенсационно проигравший «Црвене Звезде». Тем самым «Челси» получил наглядное напоминание, что бывает, если недооценишь соперника.

И даже будучи предупрежденным, а значит вооруженным клуб Романа Абрамовича в первом половине ни-че-го не мог поделать с БАТЭ. «Челси» с Эденом Азаром, Оливье Жиру, Педро Родригесом и другими звездами в составе не нанес ни одного удара в створ ворот за тайм, да и вообще не создал у владений Дениса Щербицкого ничего примечательного.

А вот БАТЭ дважды был близок к успеху. Сперва Дмитрий Бага ударом из-за штрафной заставил звенеть штангу, а спустя минуту Станислав Драгун заставил самого дорогого вратаря мира Кепу Аррисабалагу спасать «аристократов» от конфуза.

Увы, первое же попадание «Челси» в «рамку» обернулось необязательным голом. Это Жиру, вскоре после перерыва улучив момент, удачно кивнул головой. А вот Щербицкий в этом эпизоде пустил мяч в ближний угол…

Потом вратарь БАТЭ пару раз выручит свою команду. Но эпизод на 52-й минуте окажется решающим.

Борисовчане были близки к тому, чтобы восстановить равновесие. Николай Сигневич угодил в крестовину, Алексей Риос из прекрасной позиции ударил значительно выше ворот. А уже в добавленное время Захар Волков пробьёт, казалось, наверняка, но – снова штанга.

Белорусский клуб провел очень качественный матч. Но Фортуна в четверг флиртовала не с хозяевами, а с гостями. Заполненная до отказа арена проводила проигравших скандированием: «Молодцы!»

БАТЭ (Борисов, Беларусь) – Челси (Лондон, Англия) – 0:1 (Жиру, 52)

В четверг в группе L Лиги Европы состоялся еще один матч. В Будапеште «Види» выиграл у ПАОКа – 1:0.

Турнирная таблица нашего квартета после 4 туров выглядит так:

1. Челси – 12

2. Види – 6

3. ПАОК – 3

4. БАТЭ – 3

Следующий матч в Лиге Европы БАТЭ проведет 29 ноября. В этот день белорусский клуб на «Борисов-Арене» сыграет с «Види».