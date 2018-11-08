Сидоренко начал с победы: Беларусь одолела Францию

Сборная Беларуси по хоккею удачно провела первый матч под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко. 8 ноября в рамках Кубка четырех наций наша команда одержала волевую победу над Францией – 5:2 (0:0, 1:2, 4:0).

В игре, проходившей на «Чижовка-Арене», счет открыли хозяева льда. Но в самой середине матча французы выстрелили дуплетом в течение 53 секунд.

Оказавшись в положении отыгрывающихся, белорусы не слишком быстро подобрали ключи к воротам соперников. Зато потом за шесть с половиной минут забросили четыре шайбы, решив исход матча.

Беларусь – Франция – 5:2 (Ремизов, 22, Ковыршин, 47, Степанов, 49, 53, Парфеевец, 53 – Перре, 31, Дуэ, 32)

9 ноября наши хоккеисты сыграют со словенцами, которые в четверг уступили латышам – 1:4. Начало матча – в 19.30.