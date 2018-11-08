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Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Реплика дня от Виктора Малишевского.
В Фейсбуке он цитирует архитектора здания Верховного суда: «Внутри все довольно лаконично. Выделить можно лишь главный парадный холл, это пространство планируется украсить скульптурой Фемиды».
Малишевский обратил внимание на последний тендер: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч. Фемиды с закрытыми глазами, Карл!»