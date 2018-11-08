Голландский пенсионер требует суд сменить возраст. Так больше шансов в Тиндере

Пенсионер из Нидерландов в суде добивается смены возраста. Он рассчитывает, что став «моложе», привлечет больше откликов в сервисе знакомств «Тиндер».

Эмиль Рателбанд пообещал отказаться от пенсии, если ему удастся сменить возраст. Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES

69-летний Эмиль Рателбанд хочет официально изменить свою дату рождения с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года и сравнивает это с переменой пола, сообщает Би-би-си.

— Можно сменить имя, можно сменить пол. А почему не возраст? —рассуждает он в разговоре с голландской газетой De Telegraaf.

Городской суд Арнема, расположенного к юго-востоку от Амстердама, должен вынести решение в течение месяца.

Голландская газета Algemeen Dagblad сообщает, что суд смотрит на перспективы иска скептически — в Нидерландах нет правового механизма, который позволял бы гражданину официально изменить возраст.

Организм 45-летнего

Рателбанд в своем иске указывает, что подвергается дискриминации из-за своего возраста при приеме на работу и при поиске отношений в сервисе знакомств Tinder.

— В возрасте 69 лет я ограничен в возможностях. А если мне 49, я могу купить новый дом, ездить на другой машине, могу больше работать, — говорит он. — Если я указываю в Тиндере, что мне 69, мне просто никто не отвечает. Если мне 49, то с моими данными я окажусь в привилегированном положении.

Голландец также говорит, что, по мнению врачей, у него тело 45-летнего, а сам он себя описывает как «молодого бога». Рателбанд пообещал отказаться от получения пенсии, если ему удастся сменить возраст.

Конституция Нидерландов прямо запрещает дискриминацию по признаку возраста при приеме на работу.