Еще нескольким фигурантам «дела БЕЛТА» предъявлены обвинения

Редактору новостей портала TUT.BY Галине Уласик и главному редактору агентства БелаПАН 8 ноября предъявлены обвинения по «делу БЕЛТА».

С них также взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает TUT.BY.

Галина Уласик рассказала, что обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 349 УК Беларуси (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ущерб — около 17 тысяч рублей. Обвинения по этой же статье предъявлены также Ирине Левшиной. Главному редактору БелаПАН предъявили ущерб — около 12 тысяч рублей.

Из документов следует, якобы обвиняемые «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП «БЕЛТА», повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда».

Вечером Белорусская ассоциация журналистов сообщила о том, что предъявлено обвинение корреспонденту Deutsche Welle Павлюку Быковскому. Ущерб оценили в сумму около 4 тысяч рублей.

Также, по данным TUT.BY, обвинение предъявлено главному редактору портала Realt.by Владиславу Кулецкому. Назван предполагаемый ущерб — почти 5 тысяч.

Ранее пятерым сотрудникам портала TUT.BY и международному обозревателю БелаПАН Тане Коровенковой также были предъявлены обвинения по «делу БЕЛТА». На данный момент в статусе подозреваемой остается главный редактор портала TUT.BY Марина Золотова и еще один сотрудник редакции.