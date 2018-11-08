В Магадане запретили детям приходить на утренник в костюмах иностранных персонажей

В Магадане воспитатели детского сада запретили детям приходить на новогодний утренник в костюмах персонажей иностранных мультфильмов.

Об этом написала в Фейсбуке мама одной из воспитанниц Юлия Рощина.

Рощина выложила фотографию объявления, вывешенного в детском саду, текст которого гласит, что детям можно будет появиться на утреннике исключительно в костюмах персонажей отечественных сказок и мультфильмов. Там указано: «Персонажи современных зарубежных мультфильмов на утреннике в детском саду недопустимы».

Заведующая детсадом номер 69 Юлия Богомолова заявила МИА «Россия сегодня», что костюмы иностранных персонажей запретили, потому что это не соответствует сценарию праздника.

Богомолова рассказала:

— У нас просто сценарий праздника такой: девочки — куколки, а мальчики будут героями российских мультфильмов. Кроме того, мы просим не надевать маски, не хотелось бы, чтобы кому-то на празднике стало плохо из-за удушья. Но конечно, если ребенок придет в костюме Человека-паука, его никто не выгонит.

Историей заинтересовались в департаменте образования мэрии Магадана, пишет Сноб. Представитель ведомства рассказал, что воспитателям рекомендовали быть менее категоричными и больше общаться с родителями, чтобы учитывалось мнение каждого из них.