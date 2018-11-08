Холина ответила Высоцкой: Милая, вы вовремя вышли замуж за влиятельного режиссера

Арина Холина высказалась в Фейсбуке о том, есть ли выбор у женщин, которых домогаются.

«Юлия Высоцкая-Кончаловская говорит, что у актрис, которых харрасил Вайнштейн, был выбор. Мол, если ты решила, что роль стоит секса с противным тебе дядей — это ты не с ножом у горла решение принимала, это твоя ответственность.

Как бы да. Поэтому многие с Юлией радостно согласятся, а потом передернут плечами и вздохнут «совсем эти феминистки в своих америках офигели».

Но, скажите, когда всего 100 лет назад родители выдавали дочь замуж за какого-нибудь богатого Калибана — и она в этот замуж шла, потому что выбор был — или туда, или в монастырь, это настоящий выбор?

Или в наши дни эти истории в Швеции, когда отец-курд зарезал дочь за то, что она пошла с шведом на танцы? Это выбор? Она сделал выбор, да, но ее семья, уклад и традиции ее круга, даже ее религия — они все были против нее. Если бы она сделала выбор по их правилам (то есть осталась бы дома и вышла потом за того, на кого укажут родители) — осталась бы жива. Но этот выбор убил бы ее по другому.

Давайте опустимся с голливудских холмов прямо на грешную землю какого-нибудь Гольяново, где женщина из Таджикистана должна трахаться с владельцем киоска — иначе он ее уволит. Выбор — без работы оказаться на улице в чужой стране, возможно, с детьми (такие истории вам расскажут в кризисных центрах и в обществах защиты прав мигрантов). Это выбор?!

Если общество (патриархальное) в принципе относится к женщине как к мясу, как к шлюхе, у которой два варианта — быть шлюхой замужем или быть шлюхой на фрилансе, и если каждый второй продюсер или режиссер— такой вайнштейн, и если женщина в этом обществе в принципе ощущает свое тело товаром, который она так или иначе должна загнать подороже, то можно смело сказать, что вариантов у женщин не очень много.

И вы еще вспомните, как много женщин рожали/рожают детей только потому, что общество на них давит. Сколько мамаш, тетушек, соседок, врачей, коллег, подруг смотрят на женщину свысока и зудят, зудят, зудят, что НАДО рожать, время идет, давай-давай-давай… И женщина рожает. Не потому, что хочет, а потому, что не может справиться с этим давлением. Это ее вина? Можно винить человека в том, что он сдался под пытками? Такие вот беременности — это ведь тоже результат насилия, итог подавления свободы воли. Женщина виновата? На ком тут больше вины — на обществе, которое насилует мозг, или на девушке?

Если вам показалось, что это разное — не, вы ошибаетесь. Тут все та же сторона медали — женщина должна сексуально удовлетворять мужчину и должна рожать ему детей. Женщина — это всего лишь функция при мужике.

В обществе с нездоровыми установками очень сложно сделать правильный выбор. Если ты можешь либо пойти замуж за кого не любишь, или остаться старой девой — это не выбор. Если ты не можешь получить хорошую роль честно лишь потому, что продюсер видит и тебя, и других актрис, своими шлюхами — это не выбор. Вот у тебя есть десять продюсеров, семь из которых — такие, как Вайнштейн, а трое — снимают своих жен. Это выбор?

Проблема не только в рабочих моментах, а в том, что любая женщина испытывает каждую секунду сильное давление. Она должна быть красивой и худой — чтобы ее, в принципе, заметили. Она должна носить тесную и неудобную одежду — чтобы соответствовать мужским идеалам. Она должна выйти замуж — и не по своим правилам, а по правилам общества — то есть за альфа-самца (например, такого, как Вайнштейн). То есть все тот же Вайнштейн так или иначе ей грозит. Она должна родить ребенка — опять же чтобы привязать к себе мужчину и в будущем получать алименты.

Все актрисы, которые выступили против Вайнштейна, — они выступили на самом деле против таких правил. Да, многим эти женщины показались недостаточно невинными, но, извините, если изнасилуют проститутку — это все равно изнасилование. Можно сказать, что половина этих женщин по-другому не получили бы отличные роли в хороших фильмах — ну так я лично еще больше их уважаю за смелость, потому что пойти на такое признание, прямо или косвенно, это большое дело. Эти девушки не испугались растоптать себя, свою репутацию, свой светлый блин образ ради того, чтобы уничтожить вот эту вот блядскую систему. Может, у них не было полного понимания, чем им грозит собственная откровенность, но в принципе этот риск был заложен — и они не побоялись.

Понятно, что это все сложные вопросы — их можно увести далеко в сторону: туда, например, где обычные граждане Германии превращались в палачей, или в сталинский СССР, где сосед стучал на соседа, отправляя его в лагеря, и здесь сложно сказать, кто виноват… с одной стороны. Но если человеку создают такие условия, где он постоянно находится в безумном животном страхе, где нет справедливости, где творится беспредел — тут, правда, сложно сохранять гуманистические ценности. Очень сложно. Возможно. Но сложно невероятно — тут уже начинает работает только инстинкт выживания, причем экстремальный, и никто никогда не знает, в каком виде он проявится у тебя.

Женщины, которые родились в мире патриархальных ценностей, где другие женщины первыми тебя унижают и заставляют жить по таким правилам, которые не считают тебя человеком — ну, я бы не рискнула их осуждать. Честно. Правда в том, что мы все — вот такие, просто кто-то сидел тихо и не лез во всякое там кино, а кто-то полез — и пошел на сделку. И не надо поминать всуе всяких там Мерил Стрип — мы ничего о ней не знаем. В том смысле, что кроме нее никому не известно, какие ей делали предложения — и на что она согласилась. Я знаю, что в этом бизнесе мало кому из женщин удавалось обойти такого рода сделки — раньше или позже.

Это был неправильный мир, и спасибо, что кто-то решился сказать об этом вслух. И я лично, конечно, ни в коем случае не будут винить тех женщин, которые ломают эту ужасную систему, — для меня они, безусловно, жертвы традиций, которые заставляют всех нас, женщин, искать богатенького мужа или любовника, рожать детей «чтобы было», сидеть замужем потому, что «кому ты нужна в свои престарелые 28, молодость прошла, терпи», или раздвигать ноги за роль — потому что и эту роль, и другую получит та, которая раздвинет.

И хочется сказать Юлии: «Милая, вы очень вовремя вышли замуж за одного из самых влиятельных режиссеров страны, и вы очень комфортно ощущаете себя женой, телеведущей и временами актрисой, вы у Кончаловского за пазухой.

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Задумайтесь, где бы и с кем бы вы были, если бы вам приходилось зарабатывать себе на жизнь только своим талантом, через какой огонь и дерьмо вам пришлось бы пройти, сколько бы секс-предложений вы получили и на сколько согласились бы в отчаянии. Подумайте об этом прежде, чем осуждать тех с такой вот сытой буржуазной позиции влиятельного господина. Оттуда, где вы, осуждать очень просто — слишком просто».

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