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В ЦУМе продают коврики «от Следственного комитета». Фотофакт
В столичном ЦУМе продают коврики «от Следственного комитета».
Фото из Фейсбука Тани Коровенковой
На коврике — эмблема ведомства, его слоган «Закон, справедливость, отечество» и подпись: «Главное следственное управление».
Коврик, судя по его размерам, предназначен для вытирания ног на пороге квартиры или офиса, сообщает Еврорадио.
Фото этой находки выложила в Фейсбук журналистка БелаПАН Таня Коровенкова. Буквально позавчера она была на допросе в СК, где ей предъявили обвинение по «делу БЕЛТА».