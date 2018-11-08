В ЦУМе продают коврики «от Следственного комитета». Фотофакт

В столичном ЦУМе продают коврики «от Следственного комитета».

Фото из Фейсбука Тани Коровенковой

На коврике — эмблема ведомства, его слоган «Закон, справедливость, отечество» и подпись: «Главное следственное управление».

Коврик, судя по его размерам, предназначен для вытирания ног на пороге квартиры или офиса, сообщает Еврорадио.

Фото этой находки выложила в Фейсбук журналистка БелаПАН Таня Коровенкова. Буквально позавчера она была на допросе в СК, где ей предъявили обвинение по «делу БЕЛТА».