«Хантер Киллер»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Малишевский: «Лаконичное освещение (!) Фемиды стоит почти $ 25 тысяч»
Голландский пенсионер требует суд сменить возраст. Так больше шансов в Тиндере
Еще нескольким фигурантам «дела БЕЛТА» предъявлены обвинения
В Магадане запретили детям приходить на утренник в костюмах иностранных персонажей
В ЦУМе продают коврики «от Следственного комитета». Фотофакт
С нового года белорусы смогут беспошлинно ввозить в страну товар на 500 евро
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта
Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт
Таварыства аховы помнікаў бярэ вялікія грошы ад Зайдэса. Севярынец і Шапуцька катэгарычна супраць
«Гэта быў ня ідал, а мэталалом». Як самы вялікі помнік Леніну ў Беларусі пераплаўлялі на звон
Игроки «Челси» мерзнут в Минске. Фотофакт
Ямбическая сила. Какие еще поэтические посты могли появиться на странице пресс-секретаря СК
Цифра дня. Вице-премьер рассказал, на сколько еще надо повысить цены на бензин
В Лиге чемпионов поставили «пенальти-призрак»
Продать, закрыть, оздоровить: что делать с убыточными предприятиями
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах
Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал
Люди им только мешают. Почему чиновники презирают собственный народ
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко
История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал
«В белорусской армии есть только один президент, и имя его — Владимир Владимирович Путин»
Жил под фамилией жены, не любит российскую пропаганду. 8 фактов о бизнесмене Израилевиче
Невзоров: «Путин и глубоко православный народ дурят друг друга»
Почему скандал с загоном в БРСМ наделал столько шума, если об этом и так все знали
Как Лукашенко пытался отрекламировать белорусскую продукцию, а в итоге подставил и ее, и себя
Дело «Саши 63 рубля» живет: новый космический счет за такси в Минске
Лукашенко с Колей поиграли в хоккей в Шклове в любительском турнире. Угадайте, кто сколько забил?
Врач из Бреста: «Я жила обычной жизнью и вдруг превратилась в «революционера»
Как выглядит дом задержанного мэра Жодино
Карикатура дня. Поднимем белорусскую экономику с колен
Как «задрыпанный» БРСМ подставил Лукашенко
В телеге сегодня. Пока Стриженова рассказывает про плохую Америку, ее дочь живет в Нью-Йорке
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Шуба для Лукашенко
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как сейчас выглядит Аральск-7 — город, где производили биологическое оружие, а потом забросили
Как выглядели лица иностранцев, когда Лукашенко заговорил о правах человека и демократии
Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ
Сара едет. В Исландию!
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Кино
08.11.2018
Дмитрий Бортников, kinoafisha.info
«Хантер Киллер»

В прокате — триллер о спасении российского президента экипажем американской подводной лодки.

Давненько кинематографисты не баловали зрителей фильмами про подводные лодки и мировое господство. Ведь эти картины захватывают дух, поражают спецэффектами и могут показать то, до чего мы вряд ли доживем, третья мировая война и подводная битва, которую вряд ли транслировали бы по телевизору.

Поэтому пока кинопублика ждет премьеры «Курска» Томаса Винтерберга, который пока ездит по различным кинофестивалям, про российских подводников можно посмотреть, наблюдая за битвой Америки и России в «Хантер Киллере», тем более руководят процессом здесь Джерард Батлер и Гари Олдман.

В Мурманской области, неподалеку от военной базы «Полярный», произошло страшное, сразу две подводные лодки, американская и российская, по непонятной причине затонули.

Поэтому американцы посылают другую подлодку, чтобы разобраться в произошедшем и по возможности спасти хотя бы своих, ведь это 100 человек и множество засекреченной информации.

У русских в это время тоже непонятно что творится: то ли переворот, то ли провокация. Поэтому обеим сторонам приходится объединиться, чтобы сделать все, чтобы третья мировая, хотя бы на этот раз, обошла человечество стороной.

Чтобы отвлекать зрителей от того, что происходит на подлодках, хитрые создатели «Хантер Киллера» разделили историю на части: военные руководители обеих стран, подлодки и спецназ, который тоже направляется в Россию, чтобы вмешаться в происходящее на земле, если это понадобится.

Все это напоминает относительно недавние картины: «Безбашенные» продюсера Люка Бессона и «Отряд особого назначения» с Дианой Крюгер, где небольшие группы хорошо вооруженных людей решали проблемы мирового масштаба. Относительного своего не самого большого бюджета «Хантер Киллер» обладает внушительными спецэффектами, и масштабные сцены сражений смотрятся на большом экране впечатляюще.

Знакомство с персонажем Джерарда Батлера («300 спартанцев») происходит в лучших традициях фильмов про Борна, а общий сбор навевает воспоминания об одной из лучших картин Майкла Бэя — «Армагеддон».

Кроме крутого шотландца в «Хантер Киллере» можно увидеть Коммона («Отряд самоубийц»), Линду Карделлини («Горбатая гора»), Гари Олдмана (трилогия про «Темного рыцаря») — они активно командуют операцией с американской стороны.

Спецназ возглавили Тоби Стивенсон («Черные паруса») и Зейн Холц из ТВ-версии «От Заката до рассвета».

От России здесь: Михаил Горевой («Шпионский мост»), Александр Дьяченко («Первые»), Юрия Колокольников («ВМаяковский») и Игорь Жижикин («Ночная смена»).

Одну из последних своих ролей здесь сыграл и Микаэл Нюквист (оригинальная трилогия про «Девушку с татуировкой дракона»), которому и посвящается картина.

Картина «Хантер Киллер», спродюсированная Нилом Х. Морицем (франшиза «Форсаж») и Ави Лернером (франшиза «Неудержимые»), вовсе не клюква, совсем не «Профессионал» с Киану Ривзом и «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс, как можно было бы подумать.

Это хитрая манипуляция, где темы холодной войны между двумя главными мировыми государствами и грандиозные сцены сражений объединены известными лицами и даже юмором, который так и сочится здесь между строк.

Джерард Батлер отдыхает в «Хантер Киллере» между съемок в боевиках, Гари Олдман отмечает получение золотой статуэтки. Все здесь очень разговорчивы и в любой момент готовы начать произносить пафосные речи о долге и любви к родине как с одной, так и с другой стороны.

Причем, как только они заканчиваются, создатели сразу же ставят очередную зубодробительную экшн сцену, чтобы кинопублика не заскучала.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY