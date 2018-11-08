В прокате — триллер о спасении российского президента экипажем американской подводной лодки.

Давненько кинематографисты не баловали зрителей фильмами про подводные лодки и мировое господство. Ведь эти картины захватывают дух, поражают спецэффектами и могут показать то, до чего мы вряд ли доживем, третья мировая война и подводная битва, которую вряд ли транслировали бы по телевизору.

Поэтому пока кинопублика ждет премьеры «Курска» Томаса Винтерберга, который пока ездит по различным кинофестивалям, про российских подводников можно посмотреть, наблюдая за битвой Америки и России в «Хантер Киллере», тем более руководят процессом здесь Джерард Батлер и Гари Олдман.

В Мурманской области, неподалеку от военной базы «Полярный», произошло страшное, сразу две подводные лодки, американская и российская, по непонятной причине затонули.

Поэтому американцы посылают другую подлодку, чтобы разобраться в произошедшем и по возможности спасти хотя бы своих, ведь это 100 человек и множество засекреченной информации.

У русских в это время тоже непонятно что творится: то ли переворот, то ли провокация. Поэтому обеим сторонам приходится объединиться, чтобы сделать все, чтобы третья мировая, хотя бы на этот раз, обошла человечество стороной.

Чтобы отвлекать зрителей от того, что происходит на подлодках, хитрые создатели «Хантер Киллера» разделили историю на части: военные руководители обеих стран, подлодки и спецназ, который тоже направляется в Россию, чтобы вмешаться в происходящее на земле, если это понадобится.

Все это напоминает относительно недавние картины: «Безбашенные» продюсера Люка Бессона и «Отряд особого назначения» с Дианой Крюгер, где небольшие группы хорошо вооруженных людей решали проблемы мирового масштаба. Относительного своего не самого большого бюджета «Хантер Киллер» обладает внушительными спецэффектами, и масштабные сцены сражений смотрятся на большом экране впечатляюще.

Знакомство с персонажем Джерарда Батлера («300 спартанцев») происходит в лучших традициях фильмов про Борна, а общий сбор навевает воспоминания об одной из лучших картин Майкла Бэя — «Армагеддон».

Кроме крутого шотландца в «Хантер Киллере» можно увидеть Коммона («Отряд самоубийц»), Линду Карделлини («Горбатая гора»), Гари Олдмана (трилогия про «Темного рыцаря») — они активно командуют операцией с американской стороны.

Спецназ возглавили Тоби Стивенсон («Черные паруса») и Зейн Холц из ТВ-версии «От Заката до рассвета».

От России здесь: Михаил Горевой («Шпионский мост»), Александр Дьяченко («Первые»), Юрия Колокольников («ВМаяковский») и Игорь Жижикин («Ночная смена»).

Одну из последних своих ролей здесь сыграл и Микаэл Нюквист (оригинальная трилогия про «Девушку с татуировкой дракона»), которому и посвящается картина.

Картина «Хантер Киллер», спродюсированная Нилом Х. Морицем (франшиза «Форсаж») и Ави Лернером (франшиза «Неудержимые»), вовсе не клюква, совсем не «Профессионал» с Киану Ривзом и «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс, как можно было бы подумать.

Это хитрая манипуляция, где темы холодной войны между двумя главными мировыми государствами и грандиозные сцены сражений объединены известными лицами и даже юмором, который так и сочится здесь между строк.

Джерард Батлер отдыхает в «Хантер Киллере» между съемок в боевиках, Гари Олдман отмечает получение золотой статуэтки. Все здесь очень разговорчивы и в любой момент готовы начать произносить пафосные речи о долге и любви к родине как с одной, так и с другой стороны.

Причем, как только они заканчиваются, создатели сразу же ставят очередную зубодробительную экшн сцену, чтобы кинопублика не заскучала.