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08.11.2018
Рекорд? Минский таксист запросил 195 рублей за поездку из аэропорта

Водитель подвез гостя из Нидерландов и выставил счет. Но тот знал тарифы. Пришлось разбираться с милицией.

Об очередном беспределе таксисов пишет onliner.by. За проезд от аэропорта до отеля DoubleTree by Hilton столичный водитель такси выставил гостю из Нидерландов чек на почти 195 рублей.

Правда, оказалось, что мужчина не впервые прилетает в Беларусь и раньше пользовался услугами Uber. Правда, в этот раз сервис показывал слишком продолжительное ожидание ближайшей машины, поэтому иностранец решил взять такси около аэропорта.

Каково же было его удивление, когда он увидел в чеке трехзначную цифру. Оставив водителю 30 евро, иностранец вышел из машины и направился в отель. Возмущенный водитель выбежал из своего Fiat. Разразился конфликт, в котором приняли участие и сотрудники гостиницы. Последние, к слову, были на стороне гостя.

— Если честно, 195 рублей — это рекорд. У нас были случаи, когда водители, пользуясь незнанием курса рубля, привозили иностранцев до отеля (пр. Победителей, 9. — Прим.) за 140—150 рублей. И вот новая планка. Водитель уверяет, что показывал свой тариф голландцу перед поездкой. Милиция приехала быстро, и здесь меня удивило то, что водитель такси начал торговаться прямо на глазах правоохранительных органов! Он сказал: «Пусть докинет до сотни хотя бы» — но в итоге сошлись на цене 40 евро, — рассказал сотрудник отеля Евгений.

Житель Нидерландов приехал в Минск на один день на важную встречу. После случившегося вряд ли он еще раз доверится таксистам «от борта» в нашей стране. Судя по чеку, водитель этого «элитного» Fiat берет по 4 рубля за один километр. Для сравнения, у достаточно комфортабельного такси «Пятница» километр стоит 0,85 рубля, а из аэропорта данная служба довезет за 44 рубля. Один километр у Uber стоит 35 копеек.

 
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