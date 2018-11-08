Дарья Шманай сдувает со стола Лукашенко пылинки перед саммитом ОДКБ. Видеофакт

Помощница белорусского президента привлекла внимание журналистов тем, как наводила порядок на его столе перед саммитом ОДКБ в Казахстане.

На кадрах, снятых журналистами Лайфа, видно, как Дарья Шманай строго по линеечке раскладывает на столе рабочие бумаги, переставляет бутылку с водой и придирчиво сдувает пыль.

По словам работающих в Астане журналистов, у других участников саммита приготовления выглядели попроще. Помощники президентов России, Казахстана, Киргизии и и. о. премьера Армении просто разложили на столах тексты соглашения и ручки.