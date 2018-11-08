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Политика
08.11.2018
Семен Печенко
Класковский: «Лукашенко предпочитает въезжать в Европу на белом коне, а не теряться в массовке»

Политический обозреватель Александр Класковский рассказал «Салідарнасці» о возможных причинах отказа главы государства от поездки в Париж.

11 ноября в Париже пройдет главная церемония в честь столетия окончания Первой мировой войны. На торжества приглашены более 120 высоких гостей со всего мира, в том числе президенты соседних стран — Украины и России.

В тот же день откроется Парижский форум мира, в заседаниях которого будут участвовать лидеры ряда государств и неправительственных организаций.

В конце сентября Александр Лукашенко также получил приглашение посетить юбилейные мероприятия в Париже, но тогда его пресс-служба сообщила, что вопрос «прорабатывается с учетом графика главы государства». И вот спустя полтора месяца стало известно, что Беларусь на торжествах в столице Франции представит глава Совета Республики Михаил Мясникович.

Лукашенко не впервые отказывается от визитов на Запад, хоть до этого он длительное время находился под санкциями. Почему же сейчас, когда белорусского руководителя снова зовут в гости в европейские столицы, он предпочитает остаться дома? Своей версией с «Салідарнасцю» поделился политический обозреватель Александр Класковский:

— Александр Лукашенко взвешивает и выбирает вариант, при котором его въезд в Европу на белом коне выглядел бы наиболее триумфально. Что касается торжеств в Париже, то там акцент будет вовсе не на Беларуси и ее лидере. Там будет и тема другая, и нарратив другой, и другие фигуры будут в центре. Нахождение даже не на вторых, а на третьих ролях, участие в массовке — все это смажет эффект. Те же политические оппоненты потом будут подтрунивать над групповым фото, где Лукашенко среди сотни гостей будет стоять где-то в четвертом ряду. Называется, выехал в Европу.

По мнению эксперта, после долгих лет изоляции и плохих отношений с Западом у Лукашенко появился выбор направлений — от Риги до Вены:

— Визит в Австрию может оказаться более выигрышным в пиаровском отношении. И финансово-экономические договоренности в Вене могут быть достигнуты. Ведь Австрия — одна из стран, бизнес которой очень плотно и прагматично сотрудничает с Беларусью в сфере экономики.

Приглашение в Париж, возможно, напомнило Лукашенко о неприятном

 
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