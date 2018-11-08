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Лица
08.11.2018
Елизавета Константинова, Сплетник
Надежный тыл: звезды, которые увеличили себе ягодицы

Вспоминаем звезд, которые в свое время стали обладательницами большой и упругой «пятой точки» благодаря стараниям хирургов.

По данным Американской ассоциации пластических хирургов (ASPS), спрос на увеличение ягодиц за последний год вырос на 30 процентов, согласно статистике, такие операции проводятся в США каждые полчаса. Свой существенный вклад в популяризацию движения « «за надежный и упругий тыл» внесли Кайли Дженнер, Игги Азалия, Ники Минаж, Эмбер Роуз и, конечно же, Ким Кардашьян (куда ж без нее).

Ким Кардашьян, 38 лет

Ким — владелица, пожалуй, самой обсуждаемой пятой точки. Впервые поклонники начали подозревать звезду в увеличении ягодиц еще в 2009 году. Тогда ей даже пришлось показать рентгеновский снимок, чтобы доказать, что у нее нет имплантатов.

«Скорее всего, она прибегла к липофилингу. А жир, конечно же, не видно на рентгеновском снимке», — сказал эксперт.

Кайли Дженнер, 21 год

Звездный хирург Нил Гендель уверен, что Кайли не только губы увеличила, но и ягодицы. Однако другой эксперт, доктор Кац, утверждает, что дело в грушевидном типе фигуры — нижняя часть тела всегда будет «тяжелее». Более того, врач не нашел особой разницы в фотографиях молодой мамы 2015 и 2018 годов, он не отрицает, что девушка могла обратиться к хирургу, чтобы сузить талию, — так можно акцентировать попу.

А вот специалист из другой лос-анджелесской клиники, доктор Бэк, считает иначе:

Безусловно, формы Кайли — результат работы пластического хирурга, надо отметить, настоящего мастера. Диета и спорт, конечно, способны изменить формы, но тогда масса набирается по всему телу, а не на его отдельном участке. Безусловно, у нее стоят силиконовые импланты.

Хлое Кардашьян, 34 года

Многие подозревают, что по примеру своей сестры и Хлое в 2014 году увеличила ягодицы, поставив импланты. Сама звезда, конечно же, все гневно отрицает и уверяет, что никакого тюнинга не делала, а лишь с утра до ночи занималась в спортзале. Интересно, что же это за упражнения такие, которые позволяют накачать столь внушительный «кардашьян»...

Ники Минаж, 35 лет

Полюбоваться на пышный тыл певицы можно вдоволь в ее клипе Anaconda. Посмотрев ролик, доктор Дэвид Фельцмар вынес свой вердикт: судя по форме, ягодицы звезда увеличила, причем импланты были выбраны очень большие.

Карди Би, 26 лет

Одна из самых обсуждаемых рэп-исполнительниц Карди Би признавалась, что увеличила грудь и делала липофилинг, однако о последней операции она горько пожалела:

«Я хотела сделать липосакцию — врачи должны были перенести жир с талии в ягодицы. Но я была слишком худой, неоткуда было брать материал. Я пришла в отчаяние и по глупости обратилась в клинику, которая располагается в подвале в Квинсе. После процедуры (мне ввели физраствор) я чувствовала себя ужасно, меня тошнило, был жар, я с трудом дышала».

Карди ее новая попа пришлась по вкусу, она даже собиралась как-нибудь зайти «за добавкой». Но вот незадача, ямайская специалистка загремела в тюрьму из-за того, что одна из пациенток умерла после приема.

Дженна Джеймсон, 44 года

Обладательница неофициального титула «Королева порноиндустрии» сделала себе на 38-й день рождения, пожалуй, самый необычный подарок. Звезда фильмов для взрослых решилась на операцию по увеличению ягодиц имплантами. Хотя сама Дженна до сих пор продолжает упорно отрицать этот факт, над ее формами явно хорошенько поработали хирурги, стоит посмотреть на ее фотографии, и сомнения отпадают — уж слишком неестественно выглядят ее «прелести».

Эмбер Роуз, 35 лет

Звезда стойко хранит молчание, не подтверждая и не отрицая слухи о своих увеличенных ягодицах. Однако ее бывший муж Виз Халифа как-то намекнул в Twitter, что ее пятая точка — совсем не подарок природы: «Вы правда уверены, что они настоящие? Умоляю!»

Хайди Монтаг, 32 года

У Хайди Монтаг настоящая зависимость от пластической хирургии — участница реалити-шоу «Голливудские холмы» на канале MTV сделала десять операций за один день. Помимо увеличения груди, подтяжки бровей, ринопластики, инъекций, уменьшения подбородка и липосакции, американская телеведущая изменила форму ягодиц. Сейчас Монтаг выступает за естественность и признает, что переборщила с пластикой (однако назад дороги нет).

Блэк Чайна, 30 лет

По мнению многих пользователей сети, бывшая подруга Роба Кардашьяна Блэк Чайна выглядит как муравей, а все из-за нездорового увлечения пластикой. Хирурги тоже сходятся во мнении, что с имплантами звезда все-таки перестаралась: «Фигура смотрится непропорционально. К сожалению, результат увеличения ягодиц у Блэк Чайны не образцовый. Кажется, что имплантаты перевернулись».

Игги Азалия, 28 лет

Пластический хирург Марк Юсеф из нью-йоркской клиники Younique уверен, что певица неоднократно ложилась под нож.

 
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