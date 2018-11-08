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В мире
08.11.2018
Виктория Ковальчук, фото Ольги Шукайло, TUT.BY
«Стипендия — 900 евро. Зарплата начинающего сотрудника — от 2-3 тысяч евро»

Лунд — южный городок Швеции, который по населению чуть меньше Лиды и немного больше Полоцка. Его главная достопримечательность — средневековый университет, входящий в топ-100 лучших в мире.

70 процентов жителей Лунда — студенты и преподаватели вуза. Если вы не вовлечены в университетскую жизнь, то автоматически выпадаете из тусовки и чувствуете себя на обочине, говорят местные. TUT.BY посмотрел, чем впечатляет студенческая Мекка, и поговорил с белоруской Ольгой Рудак о том, как ей живется на шведскую стипендию, что разочаровывает в европейском образовании и тянет ли вернуться домой.

«Шведское образование похоже на наше — такое же теоретическое»

Лунд напоминает сказку. Даже если вы не любите читать и не считаете, что книга — лучший друг и подарок, все равно не пройдете мимо волшебного здания библиотеки. Если вы не фанат фастфуда, то почти наверняка все равно потратитесь на местный фалафель — священный студенческий перекус. В Лунде дороги усыпаны велосипедистами, а в кафешках нередко можно увидеть картину: профессор дискутирует за кофе (или за пивом, что вполне нормально) со своими студентами. Лунд раскрепощенный и в то же время академичный, средневековый, но очень движовый и современный.

Белоруска Ольга Рудак живет здесь уже второй год — получает степень магистра.

— По образованию я лингвист. Окончила МГЛУ с двумя иностранными в активе — английским и шведским. Поэтому, когда встал вопрос о том, в какую страну ехать в магистратуру, выбор был очевиден. Рассматривала три шведских варианта: Стокгольм, Гетеборг и Лунд. Остановилась на последнем.

Оля получила стипендию Шведского института по программе Visby, в которой могут участвовать только жители стран Восточного партнерства. Для поступления минчанка собрала стандартный пакет документов: сертификат международного образца, подтверждающий уровень владения английским, мотивационное письмо и заверенный нотариусом перевод белорусского диплома.

Девушка изучает медиа и коммуникации. Говорит, ехала в Лунд за практическими навыками и инструментарием для работы, а получила огромные объемы теории.

— Оказалось, что шведское образование похоже на белорусское — такое же теоретическое. Например, мы много обсуждаем, какова позиция медиа в мире, как распространяются пропаганда, фейк-ньюс. Но практики почти нет, — описывает учебный процесс белоруска.

— Со мной учатся люди с разным бэкграундом: практикующие журналисты, специалисты PR-сферы, маркетологи, люди из сфер кино и музыки. Предполагается, что мы приходим с хорошей базой. А гуманитарная магистерская программа, скорее, для общего развития.

«Профессор может пойти со студентами в бар: он один из них, а не над ними»

По словам минчанки, шведские преподаватели не разжевывают материал и строго не контролируют успеваемость студента по ходу семестра.

— Здесь все построено на твоей мотивации и ответственности. Есть желание — штудируй книги, изучай и сдавай экзамены. Нет желания — просто провалишь сессию.

В Швеции дистанция между студентом и педагогом намного меньше, чем в Беларуси. Никаких официальных обращений по имени и отчеству (отчество в Швеции в принципе не употребляется), никаких приставок «мистер» или «миссис».

— К профессору мы обращаемся по имени — все демократично.

Такой подход приветствуют и сами педагоги. Тобиас Линне преподает в Лунде уже 20 лет. Профессор с фиолетовыми волосами разработал авторский курс «Животные и их права через призму общества, культуры и медиа». Тобиас — веган, борец за права животных и активист. У него очень тихий голос и большой интерес проводить время со своими студентами не только на парах, но и за пределами аудиторий.

— Мы можем выйти вместе в бар — иногда на кофе, иногда на пиво. Лунд пропитан духом студенчества. Если бы я не был вовлечен в жизнь университета, просто уехал бы. Неприятно чувствовать себя вне тусовки. С некоторыми моими учениками обсуждаем самые разные (и даже личные) темы. Я всегда готов выслушать, поддержать. Но это не значит, что не отправлю на пересдачу, если человек придет неподготовленным. Иногда студенты удивляются: «Но он же был таким милым, как так?» Я разделяю неформальное общение и работу, — поясняет швед. — Хотя, когда приходится «завалить» студента, немного переживаю и всегда поясняю, что готов дать шанс исправиться. Ни в коем случае не гноблю и не засаживаю в глубокую яму.

На вопрос, чем Тобиас мотивирует своих студентов и пугает ли их плохой итоговой оценкой, он отвечает:

— Это точно не мои методы. Понято, что в Швецию приезжают студенты со всего земного шара. Они из разных образовательных систем и с разным бэкграундом. Больше всего боятся провалиться и допустить ошибку японские студенты. Но моя задача — не быть ни с кем из них авторитарным: ни с закрытыми японцами, ни с раскрепощенными американцами. Наоборот, сокращаю дистанцию, делюсь личным опытом, приоткрываю свою историю. И не боюсь потерять в глазах студентов авторитет — я один из них, а не над ними.

Профессор Линне не заморачивается над официальным стилем в одежде, не спешит надевать пиджак и повязывать галстук. Тобиас комфортно чувствует себя в кедах, потертых джинсах и толстовке.

— Да, мои студенты одеваются примерно так же. Но Швеция и известна своей демократичностью. Такой лук помогает стать ближе к студентам. Зачем самому возводить барьеры?

«Шведы очень вежливые, но завязать дружбу — крайне сложно»

Бытует стереотип о том, что самое сложное в обучении за границей — поступить. Но белорусская студентка Оля Рудак честно отмечает: основные трудности начинаются после.

— В первую очередь предстоит культурная адаптация. Прежде чем ехать куда-то на длительное время, лучше заранее посетить эту страну хотя бы как турист и познакомиться с менталитетом. У шведов он специфический. Они отзывчивые, политкорректные и очень вежливые люди. Но завязать дружбу с местными сложно. Если швед впустил вас в свой круг общения, знайте: вы обрели супернадежного друга.

Еще одним испытанием для приезжих в Швеции становится климат, серость и примерно полгода жизни в полумраке.

— Хотя белорусам в этом плане проще — наша погода почти такая же, как и шведская. Я часто слышу, как итальянцы и новозеландцы жалуются на короткий световой день и серость. После Минска мне легче адаптироваться, — улыбается Ольга.

— Шведы научились спокойно воспринимать дни без солнца. Раньше они много пили — погода действительно способствовала упадническому настроению. Но несколько десятков лет назад государство начало бороться с проблемой, ввело монополию на розничную торговлю алкогольными напитками. Теперь в супермаркетах можно найти только слабоалкогольное пиво — за всем остальным нужно идти в специализированные госмагазины. Крепкие напитки стоят дорого: например, бутылка вина — от восьми евро, а цена за бокал пива в баре стартует от шести евро. Пить шведы стали значительно меньше. Что помогает им не хандрить? В домах и квартирах очень много света: вместо наших люстр — свечи, торшеры и бра. В комнате обычно пять-шесть ламп, которые шведы зажигают в разных ансамблях.

«Стипендия — 900 евро, а студенческое жилье стоит 300−500»

Стипендия Ольги Рудак — 900 евро в месяц. Это фиксированная сумма, на которую могут претендовать белорусы.

— Жилье — главная статья расходов, — отмечает девушка.

В этом частном доме с живописным садом Оля Рудак снимает комнату. Дом находится в пешей доступности от исторического центра Лунда

Жилищный вопрос можно решить несколькими способами: подать заявку на получение студенческого жилья либо арендовать квартиру на свой вкус. Правда, первый вариант, как правило, значительно бюджетнее.

— В студенческом кампусе есть несколько видов жилья. Но даже самый дешевый — коридорный с общей кухней на 15 человек — предполагает одноместное размещение и удобства в каждой комнате. Схему «душ и туалет на этаж» здесь очень сложно представить, — рассказывает Ольга. — В месяц бюджетная комната с удобствами обходится в 300 евро. Магистры и аспиранты чаще выбирают студенческие квартирки семейного типа — со своей кухней, ванной и просторной жилой комнатой. Стоит это где-то 400−500 евро.

Это комната Ольги. В ней минимум мебели, зато несколько видов ламп — яркий пример того, как жители Швеции готовятся к холодам и коротким световым дням

Первый год в Лунде Ольга жила в студенческой комнате за 300 евро. А с сентября переехала к друзьям.

— Мне предложили выгодный вариант — снять комнату в частном доме в центре Лунда. Вот, обживаюсь, создаю уют.

«Подрабатывала бариста — плюс 200−300 евро дополнительного дохода»

Все расходы Ольга Рудак старается вписывать в рамки стипендии. Не покупает дорогие продукты, ищет студенческие скидки в магазинах и ланч-меню в кафе, ездит на велосипеде и летает лоукостами.

— Примерно 100 евро в месяц получается откладывать. Был период, когда подрабатывала бариста, — копила на путешествие по Швеции. Стипендиатам разрешено работать не больше 10 часов в неделю. За месяц в среднем получается 200−300 евро дополнительного дохода.

Ольга привыкла к шведской кухне и местным продуктами. Изредка, правда, скучает по истинно белорусским вкусностям: глазированным сыркам, рассыпчатому творогу и маминым драникам.

— Обедаю в основном в студенческих кафе по системе шведского стола — стоит это в районе шести-семи евро. А еще в течение дня пью много кофе. Шведы вообще одни из лидеров в мире по потреблению кофе. Это своеобразный ритуал: берут чашку горячего напитка, свежую булочку и прерываются на неформальное общение. В Швеции кофе-пауза — это элемент социализации, — считает Оля. — А еще здесь легко быть вегетарианцем или веганом. Я почти отказалась от мяса и не чувствую никаких лишений: выбор веганских продуктов в магазинах огромен.

Свободного времени у Ольги Рудак остается немного. В основном тратит его на волонтерство в студенческих организациях и занятия спортом.

— У меня абонемент в спортивный комплекс, где можно взять услуги личного тренера или сходить на консультацию к терапевту. Цены довольно высокие, но для студентов — существенная скидка. За безлимит плачу 15 евро в месяц. По этому абонементу могу ходить на йогу, пилатес, зумбу, аэробику… Кстати, тренеры проводят занятия и на шведском, и на английском.

Одно из любимых мест белоруски в студенческом Лунде — это библиотека. Там она проводит большую часть времени, готовясь к парам.

— У нас есть главная библиотека и еще несколько локальных у каждого факультета. Например, я чаще всего хожу в библиотеку факультета социальных наук. Там комфортнее писать работы — дома ты слишком расслаблен.

«Нескандинавские имя и фамилия уменьшают шансы на трудоустройство»

Оля уверенно говорит по-шведски, за время беседы несколько раз, смущаясь, переспрашивает, как то или иное слово будет на русском и правильно ли она поставила ударение. Она без проблем ориентируется на узких улочках Лунда и дружит с местными. Но на вопрос, планирует ли оставаться после получения магистерской степени в Швеции, отвечает:

— Сложно загадывать. Найти работу здесь реально — после завершения обучения государство позволяет продлить временный вид на жительство на девять месяцев и уделить их поискам работы. Другой вопрос, что технарю найти работу проще. У меня же — гуманитарная специальность. Чтобы устроиться журналистом или пиарщиком, надо свободно говорить по-шведски — практически на уровне носителя. Честно говоря, шансы на трудоустройство в шведскую компанию уменьшают нескандинавские имя и фамилия. Другое дело, если вы Нильсон или Лундквист, — улыбается минчанка. — Шведские работодатели требовательны. Но у них есть аргумент: «Мы так много платим, поэтому имеем право завышать планку». Зарплата начинающего сотрудника стартует здесь от двух-трех тысяч евро.

Университетская библиотека Лунда была создана в 1666 году. А кирпичное здание, в котором она располагается сегодня, спроектировано и построено лишь в начале XX века. Коллекции печатных изданий и рукописей занимают в библиотеке более 100 км стеллажей

Я не воспринимаю возвращение домой как страшный сон. Можно рефлексировать: стоило ли тратить два года на обучение за границей, если потом возвращаться в Беларусь? На сегодня мой ответ — да. Магистратура в Швеции как минимум сделает меня привлекательнее на рынке труда в любой европейской стране.

 
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