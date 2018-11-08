Игроки «Челси» мерзнут в Минске. Фотофакт

8 ноября борисовский БАТЭ примет на своем поле лондонский «Челси».

Английский суперклуб прибыл в Беларусь на матч Лиги Европы накануне. И сразу почувствовал, что здесь – не туманный Альбион.

18-летний полузащитник «Челси» Итан Ампаду явно пожалел, что не захватил с собой пуховик. Фото «Прессбол»

Зато головной убор форварда Виллиана впечатлял размерами. Фото «Трибуны»

Да и остальные, как показала тренировка на минском «Динамо», утеплились достойно. Фото https://vk.com/chelsea

Партнеры лидера «Челси» Эдена Азара шутили, что ему нужно будет бегать быстрее на «Борисов-Арене», чтобы не замерзнуть.

Кстати, в Лондоне 8 ноября ожидается 14 градусов тепла – почти на 10 больше, чем в Минске и Борисове. А шансы на победу БАТЭ букмекеры расценивают 1 к 10.