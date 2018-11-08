Ямбическая сила. Какие еще поэтические посты могли появиться на странице пресс-секретаря СК

До сих пор в Беларуси не было своего Дня поэзии. Но теперь он стопудово должен появиться.
И не только потому, что Беларусь — страна глубоко поэтичная — один эпитет Синеокая чего стоит! — но и потому что любовь к поэзии здесь присутствует на всех уровнях, от рядового блогера до пресс-секретаря Следственного комитета. Четверостишие Юлии Гончаровой, которое она в ответ на вопросы общественности «Где Израилевич?» опубликовала на своей странице в Facebook — лучшее тому подтверждение. Не исключено, что влияние на творчество Гончаровой оказала ее коллега — пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, которая не только стихами горазда, но и вприсядку под «Калинку-малинку».
До «Калинки-малинки» у нас пока дело не дошло, но потенциал к тому явно имеется.
Интернет-сообщество уже судачит о том, что в следующем году Гончарову нужно выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе. А «БелГазета» решила пофантазировать, какие еще посты могли появиться на странице пресс-секретаря СК, если бы ее поэтический дар прорезался не Израилевичем, а другими резонансными делами.
Например, «делом БелТА»:
Ура, товарищи, ура!
Прорыв в IT-юстиции:
банальных хакеров вчера
застукали с милицией.
Или делом бизнесмена Александра Кныровича:
Кнырович был хитер, как Шрайк,
и от налогов прятался,
но ждет его теперь дизлайк
и измененье статуса.
Или блогера Эдуарда Пальчиса:
Разжигал нам розни Пальчис -
раньше был он славный мальчик,
но поддался вражьим клизмам
и занялся экстремизмом.
Хотя не исключено, что поэтический кульбит в Facebook — не личная инициатива Гончаровой, а новая политика СК, и все следственные действия там теперь будут проводиться в стихотворной форме, а допросы выглядеть так:
— Где вы были в прошлый вторник, в полвосьмого вечера?
— Я смотрел футбол повторный, мне добавить нечего.
— Это вы украли кольца у гражданки Платовой?
— Что вы! Что вы! Это Колька из подъезда пятого.