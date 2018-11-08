Цифра дня. Вице-премьер рассказал, на сколько еще надо повысить цены на бензин

И это если стоимость нефти не изменится.

О том, сколько должно стоить автомобильное топливо при нынешней цене на нефть вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал, посещая ОАО «Гродно Азот».

Комментируя постоянное подорожание на 1 копейку, которое за август-октябрь в итоге вылилось в 12 копеек, Ляшенко отметил, что в долларовом эквиваленте подорожание составило 1 цент, сообщает пресс-служба правительства.

— При сегодняшней стоимости барреля в $ 72 справедливая цена за литр АИ-92 — 77 центов, — сказал вице-премьер. — Если баррель будет стабилен, повышение цены на топливо на 1 копейку будет продолжено.

Отметим, что по нынешнему курсу стоимость бензина АИ-92 составляет 66 центов. То есть, в планах увеличение цены на 11 центов до 1 рубля 63 копеек за 1 литр бензина АИ-92-К5-Евро.

Сейчас АИ-92-К5-Евро стоит 1 рубль 40 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 49 копеек, ДТ — 1 рубль 49 копеек.

Напомним, последний раз цена на топливо изменялась 28 октября.