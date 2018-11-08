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Общество
08.11.2018
Разговорчики в сети: «Тоже мне – воин света, спаситель человечества»

Собрали реакцию Байнета на слова Лукашенко о том, что «Мы еще вернемся в Донбасс».

Открывая отремонтированный мост через Припять, Александр Лукашенко пообщался с рядовыми гражданами. Среди них была женщина, представившаяся беженкой из Донбасса.

Валентина Покарчак рассказала, что на Гомельщине живет уже четыре года:

— Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете для урегулирования этого бесчеловечного, нелепого и жестокого конфликта. А также за то, что Беларусь приютила мою семью, дала крышу над головой и работу.

На это глава государства ответил:

— Ну мы еще вернемся в Донбасс, кто этого захочет. Не переживайте, все будет хорошо.

Очередные миротворческие высказывания руководителя страны по-разному оценили на форумах. Кто-то заподозрил в сцене с беженкой постановку, кто-то же выразил пожелание поскорей вернуть Донбасс Украине. Предлагаем краткий обзор мнений.

«Вярніце Данбасу Шуневіча!» — потребовал один из читателей «Нашай Нівы».

Другой форумчанин заподозрил телеканал «Беларусь 1», показавший сюжет с беженкой, в копировании методов российского ТВ: «БТ начала использовать практики российского ТВ в известной части «я коренная крымчанка». Когда ждать «распятого мальчика»?»

Есть и те, кто поддерживает инициативу Лукашенко:

«Все правильно. Украинские люди вернутся на свой украинский Донбасс. И то, что Лукашенко за это, уже радует».

«Правильно, Александр Григорьевич. Чтобы там путинского духу не было. Лукашенко – мой президент».

Поддержали слова главы государства и некоторые участники форума talks.by:

«Вернется обязательно. Украина своих не бросает. Освобождение неизбежно».

«Держитесь, братья. Беларусь и Россия вам поможет в вашу трудную минуту».

Скептики традиционно заподозрили власти в подвохе:

«Специально отобранные люди задают специальные вопросы».

«Тоже мне – воин света, спаситель человечества. У народа Беларуси вся жизнь на бумаге чиновников протекает, как вода через дуршлаг, а он собрался опять кому-то помогать. Вопрос кому? Маргиналам, которые власть захватили на Донбассе? Или тем, кто флагами России в Украине махал?»

«Интересно узнать, кто это «мы»?»

 
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