В Лиге чемпионов поставили «пенальти-призрак»

«Эпик фейл» судей случился в матче 4-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и донецким «Шахтером».

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи на 24-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как полузащитник хозяев Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной, споткнувшись о газон.

Deffo penalty!!! How has sterling's left boot escaped a red card there? pic.twitter.com/Bf0eL4hb59 — Unredacted Blue (@quagmireisablue) 7 ноября 2018 г.

Игроки «Шахтера» пытались что-то объяснить Кашшаи и арбитру на линии, но те были непреклонны. «Липовый» пенальти реализовал Габриэль Жезус.

Украинская команда в итоге была разгромлена со счетом 6:0. А нелепая ошибка судей вновь заставила говорить о скорейшем внедрении системы видеоповторов в Лиге чемпионов и других турнирах.