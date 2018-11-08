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В Лиге чемпионов поставили «пенальти-призрак»
«Эпик фейл» судей случился в матче 4-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и донецким «Шахтером».
Венгерский арбитр Виктор Кашшаи на 24-й минуте назначил одиннадцатиметровый после того, как полузащитник хозяев Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной, споткнувшись о газон.
Deffo penalty!!! How has sterling's left boot escaped a red card there? pic.twitter.com/Bf0eL4hb59— Unredacted Blue (@quagmireisablue) 7 ноября 2018 г.
Игроки «Шахтера» пытались что-то объяснить Кашшаи и арбитру на линии, но те были непреклонны. «Липовый» пенальти реализовал Габриэль Жезус.
Украинская команда в итоге была разгромлена со счетом 6:0. А нелепая ошибка судей вновь заставила говорить о скорейшем внедрении системы видеоповторов в Лиге чемпионов и других турнирах.