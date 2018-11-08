Почему доску в честь 100-летия БНР пришлось устанавливать в кафе

Памятная доска в честь 100-летия объявления независимости Белорусской Народной Республике установлена в кафе, расположенном по соседству с домом, где была провозглашена независимость БНР.

Об этом сообщил в фэйсбуке блогер Эдуард Пальчис.

Доске уже самой исполнилось четверть века. Но в 1993-м была проявлена нерасторопность в решении вопроса о её размещении. А потом к власти пришел Александр Лукашенко, и тема памятного знака, посвященного БНР, была снята на десятилетия.

Возможность вернуться к этому вопросу представилась в начале 2018-го. Оргкомитету по празднованию 100-летия БНР практически удалось согласовать установку доски на соответствующем доме.

Договоренность была сорвана в последний момент из-за того, что один деятель решил попиариться и первым сообщить о том, где и когда состоится торжественное открытие памятного знака. Это случилось до того, как соответствующее решение горисполкома было подписано, и власти дали задний ход.

Так длинный язык помешал появлению доски на полагающемся ей месте. В свою очередь руководство Минска занялось волокитой и не дает зеленый свет памятному знаку.

В результате доска в честь 100-летия БНР была установлена в заведении BeerShow (честь и хвала его владельцам), которое расположено на Володарского, 7. Спешите видеть.