Продать, закрыть, оздоровить: что делать с убыточными предприятиями

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Кто спасет умирающий госсектор?

Проблемы государственного сектора экономики Беларуси становятся хроническими. Они оказывают негативное давление на финансовую сферу и приводят к дополнительной нагрузке на бюджет.

Если в 2013 году убыточными были 7% госпредприятий, то сейчас их стало в два раза больше. Просроченная задолженность таких субъектов хозяйствования за последнее десятилетие выросла с 4,5% до 10% валового внутреннего продукта. В 2017 году объем проблемных активов госпредприятий достиг 3,2 миллиарда рублей.

Представители международных организаций и эксперты – участники «Кастрычніцкага эканамічнага форума» рекомендовали белорусским властям обратить внимание на реформирование убыточных госпредприятий.

В противном случае, как подчеркивает менеджер глобальной практики по макроэкономике, торговле и инвестициям в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка Галина Андронова-Винселетт, их неэффективность может вылиться в дальнейший рост долга.

Мы собрали рецепты по спасению умирающего госсектора.

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