Почему Бабич пока не рычит, а мурлыкает

Ответ на статью «Посол Бабич оказался не так страшен, как его рисовали» в рамках спецпроекта «Дуэль».

Фото kremlin.ru

Назначение нового главы российской дипмиссии в Беларуси сопровождалось многочисленными комментариями. Михаила Бабича называли и жестким наместником, и генерал-губернатором. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что этот посол «будет рычать».

Однако пока Бабич скорее мурлыкает. Даже в потенциально конфликтной ситуации, когда Александр Лукашенко заявил, что российская военная база в Беларуси не нужна, дипломат несколько неожиданно высказался в поддержку этого тезиса.

Но не стоит делать скоропалительных выводов. То, что Бабич на данном этапе не показывает когти, не означает, что их у него нет.

Кремлю в Минске не нужен очередной Дмитрий Аяцков. Напомним, что этого персонажа назначили послом в Беларусь в 2005 году. Однако к исполнению обязанностей Аяцков так и не приступил, поскольку анонсировал свою миссию заявлениями о намерении «сломать Лукашенко» и советами главе государства «перестать дуть щеки».

Бабич, являясь выходцем из спецслужб, к публичным высказываниям относится аккуратнее. Да и посылали его в Минск явно не для того, чтобы он пикировался с Лукашенко.

Россия активизирует работу на белорусском направлении, поскольку обнаружила, что в формально союзном государстве у неё практически отсутствуют сколь-нибудь серьезные структуры, позволяющие влиять на ход общественно-политических процессов. Прозападные партии и движения в нашей стране есть, хоть и слабые, а вот пророссийские организации, если и существуют, то, как правило, представлены совсем уж курьезными персонажами.

Многочисленные конфликты между Россией и Беларусью продемонстрировали, что внешние рычаги в отсутствии внутренних не столь эффективны. Поэтому теперь перед Кремлем стоит задача создать в Беларуси необходимую инфраструктуру для продвижения своих интересов. Именно этот процесс и курирует Бабич.

Разумеется, день, когда посол вступит в полемику с Лукашенко, тоже не за горами. Но пока время не пришло.