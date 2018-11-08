Невзоров: «Скоро Кремль замочит себя окончательно, превратив всю страну в сортир»

Александр Невзоров заявил на «Эхе Москвы», что российские власти пошли на «самоубийственный» шаг.

― Мы на данный момент можем с уверенность говорить о том, что является самым любимым спортом Кремля. Это все-таки, наверное, писанье против сильного ветра, притом, что Кремль, как всегда, полагает, что неизмеримость запасов мочевого пузыря гарантирует ему победу над ветром, но это не так. Как известно, чем больше запаса в пузыре, тем мокрее, вероятно, становится персонаж, который писает.

Ветер усиливается и скоро, вероятно, Кремль замочит себя окончательно, предварительно превратив всю страну в сортир для того, чтобы исполнить окончательно известное пророчество.

И вот в качестве таких самоубийственных шагов, — а они пока не понимают, до какой степени такие шаги рискованные, — продекларировано намерение в самом ближайшем времени заменить аналоговое вещания телевидения на цифровое. Это означает, что примерно 30-40% телевизоров в стране просто перестанут работать.

И все эти люди, которые находили смысл своей жизни, обнаруживали свои мысли, благодаря телевизору, знали свое место, благодаря телевизору, окажутся брошенными и невостребованными.

Ведь, по идее, чего бы надо было Кремлю? Кремлю бы надо было работающими телевизорами бомбить города и поселки. Ему надо было бы организовать специальные дружины домушников, которые по ночам проникают в жилища и устанавливают там телевизоры, которые невозможно выключить. Ему следовало бы, вероятно, использовать Росгвардию, ОМОН для того, чтобы вламываться в жилища граждан и там устанавливать телевизоры, которые будут работать постоянно.

Однако – нет. Он почему-то вдруг пошел на тот шаг, который лишит 30 или 40 % населения этой телевизионной подпитки. Никто больше включенные телевизоры под двери подбрасывать не будет. Хотя, по идее, понятно, что это его основа, его фундамент и принцип его существования.

Вот половину своих, отключив от пафосного и сладкого благовестья Гундяева, Киселева и Соловьева, Кремль, по идее, страшно рискует, конечно, потому что ведь российская публика может с этой новацией, мягко говоря, не справится. Ведь нельзя никого так резко снимать с идеологической иглы. Это, как у вас, кстати говоря, принято говорить, бесчеловечно.

Представьте себе россиянина, который вдруг лишается этого ложного 3D-мира, созданного сегодня пропагандой. Вот из державного цветного Диснейленда он переносится в концлагерь. Вот оцените трагическую пустотищу, в которой оказывается сегодняшний россиянин, лишенный телевизора и пропаганды, и попытайтесь оценить степень боли, которую он может ощутить.

Возможно и самое ужасное, что он вдруг обнаружит рядом с собой некую реальность, а это уже абсолютно недопустимо, и реакция может быть непредсказуемой.

Представьте себе человека, как постепенно гаснет твой искусственный электронный – мир «крымнашества», «победобесия», бомб, «бессмертных полков»…

И сквозь эти, теряющие цвет и плотность миражи, начинает вырисовываться жуткая реальность, выглядывают эти мерзкие рожи на кучах наворованного, нищета, безнадега, бессмысленность. И вот в качестве дополнения к пейзажу он уже не будет видеть как соловьевовидный Горллум с портретом Всевластия, который называется «Моя прелесть» у него, носится по российским просторам. Горллум в российском варианте, конечно, сильно жирненький, но, надо сказать, играет блистательно. Я, вообще, удивляюсь, почему эта последняя его передача соловьевская «Москва. Кремль. Путин» называется не просто «Моя прелесть». Это было бы, по крайней мере, логично и очень красиво. Ну, ладно, это лирика…

Дальнейшее предсказать сложно. Но как можно, вообще, решать этих бедных россиян этой ядовитой пропаганды? Зачем, собственно говоря, причинять боль людям преимущественно очень хорошим, вся вина которых заключается только в том, что у них недостаточно интеллекта, чтобы противостоять соловьевской пропаганде? Это не их вина. Все не обязаны и не могут быть интеллектуалами. Это вообще абсолютно невозможно. И незатейливые люди этой пытки лишения их смысла жизни, которая нисходит к ним сегодня из телевизора, они этой пытки ничем не заслужили…

Власть, кажется, догадалась, что все эти люди могли бы оставаться в своих этих державно-бомбовых, бессмертнополковских иллюзиях, но, вообще, что они думают, на самом деле, ни на что не влияет. Что они чувствуют, ничего не меняет. Потому что в случае каких-то радикальных серьезных ситуаций они сразу мгновенно закапываются и ни в каких радикальных событиях и катаклизмах участия не принимают. Поэтому Кремль, в общем, с большой легкостью плюнул в своих…

Невзоров: «Путин и глубоко православный народ дурят друг друга»