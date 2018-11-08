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Лица
08.11.2018
Евгений Барсуков
Юлия Высоцкая рассказала, что ее домогались в белорусском вузе

Юлия Высоцкая в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова поделилась своим взглядом на сексуальные домогательства.

«У меня был в институте небольшой инцидент. Было некорректное поведение по отношению ко мне у солидного пожилого человека. По моей реакции он понял, что дальше так делать не стоит», – рассказала актриса.

Высоцкая закончила Белорусскую государственную академию искусств в 1995 году. Получается, что речь идет об этом вузе.

Впоследствии актриса работала в театре Янки Купалы, пока не стала спутницей жизни российского кинорежиссера Андрона Кончаловского. Переехав в Москву, она получила известность также как ведущая кулинарного телешоу.

В этом году Высоцкая и Кончаловский отметили фарфоровую свадьбу (20 лет). Стаж на сцене у актрисы еще больше, поэтому о теме харассмента она наверняка может говорить со знанием дела.

«Конечно, сексуальные домогательства — это ужасно, — констатировала Высоцкая. — Но у другой стороны, у той, которую домогаются, чаще всего есть выбор. Принять это и сделать то, что от тебя хотят. Ради роли или материальных преимуществ, например.

Одно из главных отличий человека от животного — мы всегда себе можем представить те последствия, которые принесут нам эти решения, и взять ответственность за эти решения на себя. Поэтому когда актриса говорит, что ее домогались, но не говорит, что она на это шла, чтобы получить роль, я считаю, что это лицемерие и обман. Это все те же составляющие данной конкретной ситуации.

Если мужчина встречает вас на улице и берет за попу, вот это домогательства. Нужно либо бить в ответ, либо кричать».

Юлия Высоцкая: «В Минске мне пришлось фиктивно выйти замуж»

 
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