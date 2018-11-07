Павел Данейко: «Для результата реформ нужно 50 лет. Нам 25 еще осталось»

«Мы изменяем систему в таком немного «попугайском» смысле», – заявил Радыё Свабода руководитель Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко на «Кастрычніцкім эканамічным форуме».

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Павел Данейко убежден, что Беларуси надо выходить на стадию нововведений.

– На стадии нововведений дискуссии о реформах уже не ведут – ведут разговоры о развитии. А мы еще находимся на догоняющем пути развития. Соответственно, мы изменяем систему в таком немного «попугайском» смысле. Однако, кто бы здесь у власти не был, реформы будут неизбежны, – считает Павел Данейко.

Экономист приводит примеры, как некоторые страны реформы делали быстро, а толку и пользы в итоге было мало. И вспоминает Венгрию.

– Если не растешь более 3% в год в течение 30 лет, то ты отстаешь от развитых стран, а не догоняешь их. Вот Венгрия не растет – сделала реформы, но не растет, – говорит Павел Данейко. – А Беларусь медленно, но делает реформы.

По словам экономиста, целый ряд реформаторов постсоциализма были идеологами. А идеологи – будь то коммунист или либерал – опасные для общества, потому что они знают правильные ответы до начала анализа, до начала дискуссии. По его словам, решения находятся, если они основываются на определенном диалоге в обществе, и в Беларуси он идет, хотя, возможно, не в тех формах, которые мы привыкли видеть в развитых странах.

– Когда мы были молоды, я думал, что если отдать государственную собственность в частные руки, это будет частная собственность. Это ошибка. Это будут люди, которые обладают собственностью, что создало государство. И эти люди будут формировать новые отношения с государством – однако это еще не рыночная экономика, – считает Павел Данейко.

– Рыночная экономика – это тысячи и тысячи элементов, которые мы создаем постепенно и медленно. Для результата реформ нужно 50 лет. 25 прошло. Осталось еще 25.

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