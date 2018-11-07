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07.11.2018
«Мисс Беларусь» Василевич: «Навязчивые поклонники на отказы реагируют неадекватно»

«Молодого человека как-то не случилось». Полгода после конкурса «Мисс Беларусь» — Onliner.by рассказал, как дела у главной красавицы страны.

В 2018-м минчанка Маша Василевич успела получить диплом выпускницы нархоза, корону на конкурсе «Мисс Беларусь» и автомобиль Geely. Теперь она готовится к участию в «Мисс мира», который пройдет в китайском городе Санья.

Маша рассказывает, как поменялась ее жизнь после конкурса «Мисс Беларусь».

— Я стала публичной. Я это замечаю. Внимание к моей персоне возросло раз в десять. Не могу сказать, будто это меня напрягает и пугает. Да, поначалу было непривычно. Но сейчас я иногда даже довольна таким положением дел. За прошедший период возросло количество знакомств. Я определяю, что соответственно расширился мой кругозор. Сразу после конкурса вышел достаточно насыщенный на стрессовые ситуации период. Стрессовые не значит плохие, а значит новые и непривычные. Но было круто.

Хотя ввиду повышенного внимания пришлось словить негатива.

— Ну, комменты… Были не совсем приятные для меня. Случилось некоторое количество негативных, касающихся такого субъективного вопроса, как внешние данные и так далее. Но они меня не сильно огорчали.

При этом разрывался директ:

— Бывали слишком навязчивые поклонники, скажем так. На мои вежливые отказы реагировали немного неадекватно. Молодые люди звали на кофе, приглашали, я говорила: «Извините, но нет». Меня заваливали сообщениями. Сначала «Ну пожалуйста, ну давай», а потом «Так вот, значит, зазналась!»… Через Onliner приношу всем свои извинения. Возможно, там были достойные парни, и я совершила какой-то роковой и неправильный поступок, отказавшись. Может, судьбу свою упустила. Но, к сожалению, сложно фильтровать и отвечать на все сообщения.

— В итоге у вас появился молодой человек?

— Нет. Еще как-то не случилось.

Ранее хилый Instagram Марии теперь набрал 10 тыс. подписчиков.

— Хотя это очень средние значения, да и вообще не самые важные. Мне намного приятнее, когда на улице узнают дети. Они наиболее открытые. Если узнают, то в 90% случаев подбегают и кричат: «Я тебя знаю!» Обнимаются или просят сфотографироваться. Или просто помашут. Иногда узнают взрослые, даже слышу: «Вон мисс Беларусь пошла». Но почему-то не подходят. Может быть, им просто неинтересно со мной лично познакомиться. Или просто скованны.

А как-то ко мне в метро подошел молодой человек. Это было в вагоне, я ехала в город по делам: «Ух ты, мисс Беларусь! А почему ты не на Geely?» Он поздравил меня с победой, поддержал и посоветовал не читать злые комменты на Onliner. Ну и, собственно, все. Расстались позитивно.

Лукашенко предложил работу «Мисс Беларусь»: «Машенька, иди сюда, детка»

 
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