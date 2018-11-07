Класковский: «Лепет здешних чинуш по поводу идеалов Октября смешон»

7 ноября — абсолютно мертвая дата, пишет политический обозреватель на naviny.by.

– Вообще белорусский праздничный календарь в основном скопирован с советского. Ну ладно, день 23 февраля стал просто мужским праздником, а 8 Марта — женским. Коммунистическая идеология из этих дат выветрилась, однако значительная масса народа, по крайней мере, наполнила их своей символикой, бытовой теплотой и действительно отмечает.

А вот 7 ноября — дата абсолютно мертвая для широкой публики. Да и для интеллектуалов. Вдумаемся: годовщина большевистского переворота (к тому же, вопреки мифу, под руководством Троцкого, а не Ленина) в соседней стране. Которая сама от этой даты отказалась. Так что официальное празднование Октябрьской революции в суверенной Беларуси выглядит абсурдом в квадрате.

Лепет здешних чинуш, что идеалы Октября живы, продолжают вдохновлять и все такое, смешон. Какой бы возвышенной ни была риторика большевиков, на практике все вылилось в диктатуру, красный террор, социальную ненависть, массовые репрессии, ограбление народа, тотальные дефициты и т.п.

И примерно так получалось всюду, где пробовали идти дорогой Октября. На сегодня в этом духе продолжает, кажется, только Северная Корея. Там тоже с пафосом говорят про светлые идеалы, построив ад.

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