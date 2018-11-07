Что хотели сделать в Беларуси к 7 ноября, но не успели?

Об этом пишет kp.by.

Реконструированная трасса Минск - Гродно

Работы стартовали в мае 2016 года, кредит на реконструкцию выделил Всемирный банк - 300 миллионов долларов. По проекту реконструкция трассы должна быть закончена в 2019 году, но президентом была поставлена задача завершить работы в 2018 году. А конкретно - 7 ноября.

В сентябре открыли движение по первому реконструированному участку в 87 км, 7 ноября собирались открыть второй участок в 67 км. На нем построили 4 крупные транспортные развязки, 6 путепроводов, 8 мостов, подземный переход длиной 47 метров для парнокопытных, 42 металлические трубы для мелких животных, 35 автобусных остановок и 4 площадки отдыха. Кстати, на трассе впервые в Беларуси построили монолитные бетонные ограждения на разделительной полосе.

Однако завершить все работы к празднику так и не успели. Они продолжаются на участке от поворота на Ивье до Щучинского района - к его реконструкции приступили позже. Предполагается, что этот 27-километровый отрезок будет сдан к началу проведения II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси летом 2019 года.

Вторая взлетно-посадочная полоса Национального аэропорта «Минск»

О строительстве второй взлетки (первая должна закрыться на ремонт) заговорили еще в 2010 году. Изначально строить должны были китайцы, за свой же кредит - проект оценивали в 360 миллионов долларов. Сроки постоянно смещались, от услуг китайцев решили отказаться, строить своими силами. В начале 2015-го поставили задачу - открыть вторую полосу 7 ноября 2018 года.

В результате проект сделали россияне, в строительстве участвовали белорусские предприятия. Стоимость удалось удешевить - теперь говорят всего о 250 миллионах долларов. Кредит на стройку выделил Банк развития, а гасить его будут из средств республиканского бюджета, Минтранса, Департамента по авиации и Национального аэропорта «Минск». Не обошлось и без коррупционных скандалов.

Формально строительство и установка оборудования на второй взлетно-посадочной полосы завершились. Но 7 ноября самолеты она не примет - в первую зиму свежий бетон нельзя обрабатывать противогололедными смесями. К тому же полоса еще не прошла сертификацию, поэтому тестовая посадка первого самолета произойдет не раньше весны следующего года.

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