«Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь привел к резкому росту изнасилований»

В СССР секса не было, а в комсомоле был.

Для людей нормально скучать по молодости. По временам, когда мороженое по 10 копеек, деревья выше, а платья у девушек короче. Это обычное явление для всех. Мы стареем и начинаем тосковать по юным годам. Плохое забывается, воспоминания искажаются. Все эти механизмы нашей психики мы прекрасно знаем. Правда, к старости начинаем их забывать. А когда к старческим процессам прибавляется незнание своей истории, ситуация может оказаться совсем комичной.

На днях исполнилось 100 лет со дня основания комсомола. В России эта чудесная организация успела забыться, и особых торжеств по поводу юбилея не проходило. В братской Белоруссии дате уделили куда больше внимания. Но и в России некоторые все же пустили слезу по славным временам высоких идеалов и высокоморальной молодёжи.

Душевная красота, нравственная чистота, отзывчивость, забота о каждом, высокое сознание общественного долга, скромность в общественной и личной жизни, взаимное уважение — доблести комсомольцев хоть и не бесконечны, но многочисленны. В личных суждениях граждан, скорбящих по коммунистическому благополучию, комсомолец — это гибрид непорочного ангела с высокопроизводительным строительным роботом.

Отработать 12 часов на стройке века где-то в тайге, исполнить под гитару у костра "И вновь начинает бой", поспать и снова совершать трудовой подвиг — примерно так им видится распорядок дня комсомольца. Вот только если покопаться в истории комсомола, то обнаруживаются такие факты, что у сегодняшних борцов за высокую мораль молодёжи волосы встанут дыбом.

А настоящий комсомолец 20-х годов посмотрел бы на своих почитателей из XXI века как на буржуазных ретроградов, погрязших в религиозных предрассудках. Совершив революцию в стране, большевики продолжали революционную борьбу в умах. И комсомол был на острие этого сражения.

Пляж на Москве-реке, 1929 год

История сексуальной революции в России началась даже до 1917 года. Большевики в своих планах высказывались за радикальные изменения в семье и отношениях.

Лев Троцкий: Несомненно, сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, не может быть и речи о настоящей свободе. Семья как буржуазный институт полностью себя изжила. Надо подробнее говорить об этом рабочим…

Владимир Ленин: И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты… Даже запрет на однополую любовь должен быть снят.

Из переписки Троцкого и Ленина, 1911 год

Одним из первых большевистских декретов стала отмена наказания за гомосексуализм. В царской России за мужеложество грозила ссылка в Сибирь на срок до пяти лет. В 1917 году это наказание было полностью отменено и советские геи получили полную свободу на протяжении пятнадцати лет. Записываться в сексуальные меньшинства никто не призывал, но и преследований не было. Геи устраивали художественные и литературные встречи, проводили вечеринки.

Существовало деление на «аристократов» и «простых». В аристократы входила творческая интеллигенция, оставшиеся в России после революции дворяне, офицеры, чиновники. «Простые» — солдаты, матросы, конторщики. Были даже свадьбы. Но длилось это раздолье не очень долго. В 1933 году начались облавы на геев. А в 1934 было назначена статья от 3 до 5 лет за «простое мужеложество».

Гей-свадьба организованная в 1921 году молодым партийцем, агентом ЧК, матросом Балтийского флота Афанасием Шауром. Шаур надеялся выслужиться и собрал около 100 геев, которых попытался обвинить в контрреволюционном заговоре. Участников свадьбы арестовали, но очень быстро отпустили

Но конечно, гомосексуализм был делом личным, и никто не бегал по улицам и не навязывал его всем подряд. Коммунисты таким не занимались (почти). Коммунисты просто несли сексуальное просвещение в широкие массы! Была популярна теория «стакана воды», которую в свое время продвигали Александра Колонтай и Клара Цеткин. По этой теории половые отношения уподоблялись любому другому физиологическому акту, например, утолению жажды.

«Любви нет, есть только инстинктивная потребность», – считали коммунисты.

До середины 20-х действовало движение «Долой стыд». Это были радикальные нудисты, которые считали, что истинное равенство людей может обеспечиваться только полной наготой. В июне 1918 года несколько сотен мужчин и женщин прошлись по Петрограду совершенно голые. До 1925 года представители движения шокировали жителей крупных городов своими акциями и поведением. Однако общество оказалось настолько не готово к этим прогрессивным идеям, что силами милиции деятельность движения «Долой стыд» пришлось прекратить.

В 1922 году я несколько раз присутствовал на выступлениях общества «Долой стыд». Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью «Долой стыд», оратор на площади Краснодара кричал с трибуны:

— Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха!

Проходя там вечером, я увидел поваленную трибуну, «сына солнца и воздуха» избили. В другой раз мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых «детей солнца и воздуха», и возмущенные люди спасались от них бегством. Опыт не удался, выступления апостолов советской морали вызвали такое возмущение, что властям пришлось прекратить это бесстыдство.

Александр Трушнович, «Воспоминания корниловца»

Многие сегодня знают про идею коммун, в которых всё было общее: жильё, еда, вещи, половые партнёры. Разделение на постоянные пары в них было запрещено. Однако, пока на словах провозглашалось всеобщее равенство, на деле женщина превращалась в легкодоступный объект сексуальных утех.

В среде комсомольской молодёжи были популярны так называемые «вечёрки». На этих собраниях вначале читали лекции о классовой борьбе, изучали труды Ленина, Маркса, Энгельса, а потом занимались сексом, регулярно меняя партнёров. Комсомольцы полностью перестали пользоваться услугами проституток, их успешно заменили комсомолки.

Нынешняя мораль нашей молодежи в кратком изложении состоит в следующем. Каждый, даже несовершеннолетний, комсомолец и каждый студент «рабфака» имеет право и обязан удовлетворять свои сексуальные потребности. Это понятие сделалось аксиомой, и воздержание рассматривают как ограниченность, свойственную буржуазному мышлению. Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой…

Софья Смидович, советский партийный деятель

Разрушать семью большевики старались и иными способами. Под лозунгом раскрепощения женщин закрепощали их по-иному, заманивая в клубы, обязывая присутствовать на разных собраниях, приглашая на увеселения, создавая для них целый ряд должностных мест председательниц, делегаток, депутаток, женорганизаторш разных степеней, уполномоченных, выборных, просто состоящих в комиссиях, тройках — всего не перечесть. Жаль, что женский митинг в начале революции невозможно было увековечить в кинокартине.

Как-то в президиум притащили горшки, которые в знак «раскрепощения» под визг, вой и крики «Долой горшки!» разбила исступленная женская толпа. Кто из этих активисток мог предполагать, что горшки останутся горшками, но варить в них будет нечего? Из-за перегрузок «общественными нагрузками» женщин в семьях возникали ссоры. Мужей, протестовавших против постоянного отсутствия жен, вызывали в совет, в комитет, где им делали внушения, упрекали их в консерватизме и собственничестве.

Александр Трушнович, «Воспоминания корниловца»

Ярким свидетельством нравов новой коммунистической эпохи стал так называемый «декрет Уварова». Осталось неизвестным, какую цель преследовал владелец саратовской чайной Михаил Уваров, когда написал этот декрет, полностью копировавший документы того времени. Обидевшиеся анархисты, которым он приписал авторство, убили его. Сегодня Михаила Уварова назвали бы троллем года. Его творение называлось «Декрет Саратовского Губернского Совета Народных Комиссаров об отмене частного владения женщинами».

В преамбуле заявлялось о сложившейся несправедливости, из-за которой «все лучшие экземпляры прекрасного пола» оказались в собственности буржуазии, чем нарушается «правильное продолжение человеческого рода». Декрет объявлял, что с 1 мая 1918 года все женщины в возрасте от 17 до 32 лет (кроме имеющих более пяти детей) изымаются из частного владения и объявляются «достоянием всего трудового народа». Декрет описывал правила регистрации и пользования «экземплярами народного достояния».

Мужчины могли пользоваться одной женщиной «не чаще четырех раз в неделю и не более трех часов». За бывшим мужем сохранялся внеочередной доступ к своей жене; в случае противодействия его лишали права на пользование женщиной. За использование женщин «трудовые члены» должны были платить взносы, которые потом распределялись бы на воспитание детей и пенсии женщинам, потерявшим здоровье.

Узнав о своём долге перед обществом, несознательные женщины отправились крушить анархистов. Анархисты же, узнав, кто настоящий автор, убили Уварова, обвинив его в контрреволюции. Но с убийством автора история не закончилась. Декрет распространился по стране противниками большевиков. А в отдельных случаях на местах его принимали за подлинный документ, и должностные лица начинали реализовывать его на практике, «национализируя» местных женщин.

Коммунистический взгляд на сексуальную жизнь предсказуемо привёл к резкому росту изнасилований. В 20-е годы они приобрели массовый характер. Часто изнасилование проходило в уголовных наказаниях как хулиганство. Многие комсомольцы участвовали в половом беспределе. Сексуальными завоеваниями хвастались как молодецкой удалью. За отказ в половом акте с комсомольцем мужского пола девушке угрожали минимум исключением из организации. Иногда доходило и до убийств за отказ от «свободной комсомольской любви».

Широкую известность получило «чубаровское дело» 1926 года. Двадцатилетняя крестьянка Любовь Белякова приехала в Ленинград поступать на рабфак для получения высшего образования. Девушке не повезло зайти в плохой район, где её схватили, заволокли в сад и изнасиловали. Безработные, рабочие местного завода, комсомольцы, кандидаты в партию, школьники.

Всего их было по разным данным от 30 до 40 человек. На суде насильники недоумевали, отчего их проступку уделяется столько внимания. На вопрос прокурора почему они не задушили свою жертву, подонки удивились столь суровому поступку, который с их точки зрения был неуместен в столь мелкой бытовой ситуации.

По уголовному кодексу насильникам грозило максимум пять лет. Комсомол предлагал взять их на поруки и «перековать». Но наверху было принято решение, что с массовыми изнасилованиями пора заканчивать, и суд квалифицировал преступление как политический бандитизм с посягательством на жизнь советского специалиста. Семеро получили расстрел, двое были оправданы, остальные получили большие сроки.

Костя Кочергин – гордость завода, бывший краснофлотец, комсорг. Женился недавно. Правда, с женой в тот вечер поругался. Выскочил злой за дверь, решил по парку пройтись (жил рядом). А там – радостный крик: «Бабу повели!» Причём среди тех, кто повёл, – его брат Петька…

Вот солидный дядечка, ему за 50. Тоже с «Кооператора». Поддал с приятелями, шёл домой, заметил – парни какие-то толпятся. Подошёл, посмотрел. Решил тряхнуть стариной. Среди собравшихся оказались ребята из его цеха, они уважительно пропустили старшего товарища без очереди.

Вот Мишка Осипов – этот прямо артист! Мало, что вместе с Кочергиным-младшим и Михайловым девку поймал! Он, когда сам закончил своё дело, – начал с кепкой народ обходить и собирать по двадцать копеек «за удовольствие».

Подробности по «чубаровскому делу» из газет

Обвиняемые по «чубаровскому делу» в суде

Со второй половины 20-х годов сексуальный беспредел коммунистов на местах потихоньку начинает пресекаться властями. Разобщённость 20-х заканчивается, страна встаёт на тоталитарный путь и военные рельсы. Семья снова становится основной ячейкой общества.

К началу Второй мировой войны с сексуальной вольницей было полностью покончено. Браки снова стало необходимо регистрировать, а развод значительно осложнился. Официально в стране установилось то, что потом называлось «в СССР секса нет».

Начисто лишив страну секса в официальном поле, коммунисты распространили полное сексуальное невежество. Граждане понятия не имели об элементарных вещах. Насколько абсурден был первоначальный сексуальный беспредел, настолько абсурдным стало последовавшее за ним табуирование, которое сегодня воспевается неграмотными фанатиками СССР.

Но за внешне непорочным официозом секс оставался. С гаремами у генералов и партийных деятелей, любовницами, замалчиваемыми изнасилованиями и другими отвратительными вещами, о которых было запрещено говорить вслух. А когда СССР благополучно рухнул, секс сразу же снова стал одной из главных тем.

С полным беспределом и отсутствием какого-либо контроля обществом. Сейчас снова начинается контроль и табуирования. Вероятно, после закручивания и перекручивания гаек будет очередной виток сексуального беспредела. Поживём — увидим.