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Возле памятника Ленину в Минске прошли две акции – были и портреты Сталина
7 ноября цветы к памятнику возложили представители нескольких структур, сообщает Еврорадио.
Сначала у памятника Ленину побывали представители официальной Коммунистической партии Беларуси, Федерации профсоюзов, БРСМ. Акция с участием оркестра длилась около 15 минут и собрала около полутысячи человек.
Все фото – Еврорадио
Затем акцию провели активисты под флагами «ВКПБ». Они держали в руках портреты Ленина и Сталина, а также призывы в защиту диктатуры пролетариата. В акции приняло участие несколько десятков человек.
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