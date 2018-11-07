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Компанию Зиссера исключили из числа поставщиков интернет-услуг для госорганов
Оперативно-аналитический центр при президенте приказом №177 от 2 ноября изменил перечень поставщиков интернет-услуг для государственных органов и организаций.
Текст приказа опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Из перечня исключены ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк» и ООО «Надежные программы» (hoster.by).
Компанию «Надежные программы» в 1992 году основал Юрий Зиссер.
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