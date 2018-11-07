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Зацепило!
07.11.2018
Кирилл Иванов
Как Лукашенко на деле спасает торговлю шаговой доступности. На конкретных примерах

Зацепило! Заглянем на минутку в Копысь и Шклов.

Инспектируя Болбасово, Александр Лукашенко вступился за небольшие магазины шаговой доступности:

— Я бы вам не рекомендовал строить здесь сетевые магазины, ибо они угробят маленькие. У нас 11 таких, можно сказать, шаговой доступности. Они конкурируют между собой. А если сейчас сюда сетевой магазин пустим, у него есть возможность наполовину снизить цены, и он угробит эти (небольшие магазины), а потом поднимет цены.

Заботу о малом бизнесе, особенно в оказавшемся в «пепле и руинах» регионе, можно только приветствовать. Если бы не ряд обстоятельств, заставляющих усомниться в искренности сказанного в Болбасово.

Во-первых, стоит напомнить, что именно глава государства своим указом № 297 «О проведении эксперимента» позволил создавать магазины в Оршанском районе, несмотря на имеющийся антимонопольный барьер в 20%. Это ограничение появилось не на пустом месте: несколько лет назад экспансия «Евроопта» и «Добронома» вызвала беспокойство владельцев небольших региональных сетей и магазинов, которые и добились появления проекта закона о госрегулировании объектов торговли и общественного питания.

Один из трех магазинов «Евроопт» в Копыси

Во-вторых, год назад Лукашенко поручил владельцу сети гипермаркетов «Корона» Павлу Топузидису построить сеть продовольственных магазинов на селе, чтобы они составили конкуренцию государственному «Белкоопсоюзу»:

— Нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную картину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси такую сеть обслуживания.

Любопытно, что к тому моменту в Шклове началось строительство торгового центра «Корона», который в рекордный сроки открылся через дорогу от местного ледового дворца. По соседству с несколькими магазинами шаговой доступности, к слову.

«Корона» в Шклове. Фото korona.by

И в Копыси. Фото korona.by

А в этом году магазин Топузидиса открылся в Копыси. Бок о бок с «Еврооптом», одним из трех магазинов этой сети, открывшихся в этом году в поселке. Все три магазина работают в помещениях, арендованных у местного райпо, и все три находятся в шаговой доступности друг от друга. А всего в Оршанском районе «Евроопт» арендует у госторговли более 30 магазинов.

 
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