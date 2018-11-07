Жителей деревни не пустили посмотреть, как Лукашенко мост открывал

6 ноября глава государства открыл в Житковичском районе многострадальный мост через Припять. Правда, местное население к этому празднику оказалось как бы сбоку припёка, пишут naviny.by.

В частности, на церемонию не пустили жителей деревни Борки, которые живут у самого моста и всё лето наблюдали за процессом его реконструкции.

Многие местные хотели пойти посмотреть и на мост, и на президента, но дорогу перегородили, а наводнившие деревню товарищи в штатском настоятельно советовали не высовываться дальше собственного забора.

Однако многие эти советы проигнорировали — таково было желание хотя бы краем глаза причаститься к большому празднику. Многие так и говорили, мол, не увидим самого Лукашенко, так хоть бы его кортеж посмотреть.

Ради этого мгновенья некоторые люди простояли в не самый теплый ноябрьский денек на улице несколько часов.

Скриншот видео телеканала «Беларусь 1»

Между тем телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Александр Лукашенко на открытии моста «тепло пообщался с местными жителями».

Что не так с мостом через Припять, который откроет Лукашенко