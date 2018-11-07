Белорусских строителей использовали как рабов в Польше

В Польше задержали организатора трудового рабства. С 2016 года через мошенническую схему 42-летнего поляка прошли по меньшей мере 540 граждан Польши, Беларуси, Украины, Грузии и Молдовы.

Злоумышленник заставлял своих жертв работать на стройках в Польше и Швеции бесплатно, сообщает cайт «Польского радио».

Следователи установили, что он находил работников через рекламные объявления, отправлял их на нелегальную работу на стройки, а зарплату не платил вообще или только ее небольшую часть.

Работников запугивали, унижали и даже применяли против них физическую силу.

По данным следствия, потерпевшие не получили более миллиона евро заработной платы и других выплат.

Задержанному грозит как минимум три года лишения свободы.