Глава Академии наук: белорусы не получают Нобелевскую премию из-за скромности

Белорусские ученые долгое время скромничали, в этом кроется одна из причин отсутствия у них престижных научных наград. Такое мнение журналистам высказал председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, сообщает sputnik.by.

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Белорусские ученые планируют в ближайшие годы соревноваться за право получать самые престижные награды в сфере науки, в том числе — и Нобелевскую премию.

В целом, по словам председателя НАН, в мире порядка трех десятков лауреатов этой награды имеют белорусские корни. Однако живущие и работающие в республике исследователи не удостаивались награды.

– Почему так случилось? Потому что до сих пор, мне кажется, белорусские ученые скромничали, — высказал мнение Гусаков.

По его словам, сегодня президиум НАН ставит перед собой амбициозную задачу:

– В ряде областей мы абсолютно не уступаем разработкам американских ученых, японских, западноевропейских. Мы имеем право претендовать (на Нобелевскую премию).

Потенциал белорусской нации, по словам Гусакова, по своему IQ относится к наиболее высоким в мире. Актуальная задача — преодолеть свою нерешительность и участвовать в ближайшее время в конкурсе на Нобелевские премии. Учитывая сложность отбора лауреатов, по мнению представителя НАН, нужно заручаться поддержкой развитых стран и научных центров.