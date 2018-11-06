Посол Бабич оказался не так страшен, как его рисовали

Российский посол Михаил Бабич солидаризировался с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Фото посольства России в Беларуси

В пятницу на встрече с американскими аналитиками руководитель страны эмоционально назвал «болтовней» разговоры о возможности размещения росийской военной базы на территории Беларуси.

Несколько лет назад восточные соседи всерьез планировали добиться от Александра Лукашенко такого решения, поэтому было весьма интересно как на его свежее заявление отреагируют в Москве.

Но пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков от комментариев отказался, заявив, что не знаком с контекстом высказывания.

А вот Михаил Бабич открыто поддержал Александра Лукашенко. Его высказывания цитирует ТАСС: «Президент Беларуси абсолютно прав», «На сегодня всего достаточно, чтобы любую задачу решить в рамках совместной группировки войск и сил», «А если ситуация будет меняться, то наши президенты найдут решение, и такие возможности у нас есть».

Высказывания российского посла звучат довольно неожиданно, если вспомнить эпопею с его назначением. В прессе Бабича даже называли «генерал-губернатором», который по указанию Владимира Путина начнет выкручивать белорусским властям руки.

Но в первые месяцы своего пребывания в Минске новый посол поводов так думать о себе не дал. Пока с его стороны выделяется экономическая составляющая. Бабич уже побывал в нескольких областях, где посетил местные предприятия, пообещав им содействие в поставках на российский рынок.

В общении с журналистами Бабич заявлял, что видит свою миссию в решении конфликтных ситуаций и перезагрузке экономических отношений между двумя странами, в безусловном выполнении договоренностей между двумя президентами.

Пока новый посол своими действиями Минск, кажется, не напрягает. Его пятничное высказывание и вовсе выглядит поддержкой Александра Лукашенко.

Правда, по первым месяцам работы не следует выносить общую оценку роли Бабича – этот период в отношениях между странами был мирным. По-настоящему за послом будет интересно понаблюдать, когда между Лукашенко и Путиным разгорится очередной конфликт.