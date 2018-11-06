В Монако задержан миллиардер белорусского происхождения Рыболовлев

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев помещен под стражу по просьбе прокуратуры Монако, сообщила газета Le Monde. По ее данным, в апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La BelleEpoque в Монте-Карло прошли обыски.

Издание уточняет, что расследование в отношении миллиардера открыто, в том числе, по фактам «коррупции и торговли влиянием».

«В первой половине дня во вторник, 6 ноября, Рыболовлев явился на допрос, на который был вызван некоторое время назад, и до сих пор находится в отделении», — заявил РБК источник, знакомый с обстоятельствами дела.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили РБК адвокаты Рыболовлева.

Миллиардер, владеющий футбольным клубом «Монако», был задержан во вторник утром, как пишет газета, также в рамках этого дела были задержаны еще несколько человек.

Le Monde напоминает, что в рамках расследования дела в сентябре 2017 года свой пост покинул министр юстиции Монако Филипп Нармино, после того как газета опубликовала статью о дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева.

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