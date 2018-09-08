Романчук: 12 мер для противодействия давлению Кремля

Экономист Ярослав Романчук считает, что официальному Минску по-настоящему станет худо, когда Кремль найдет управу на своих VIP-коррупционеров.

Фото с сайта neftok.ru

– Можно ли жить без российского нефтяного наркотика? – задался вопросом на своей странице в Фейсбуке Ярослав Романчук.

– Конечно, можно. Можно и нужно. Беларусь слишком долго сидела на нефтегазовой игле. Даже договор о создании ЕАЭС белорусские власти подписали в расчёте на сохранение льготных цен и условий торговли нефтью, нефтепродуктами и газом.

Прошло почти 8 лет. Если бы белорусские власти взяли курс на нейтрализацию всецелой зависимости от России по энергоресурсам в начале 2010-ых, сегодня наша экономика, государственный бюджет были бы в гораздо меньшей степени зависимы от цен и условий поставок энергетических товаров.

Время прошляпили. Возможности профукали. Шансы прозевали. Изменение настроения Кремля проворонили. И вот угроза принуждения к организации экономики без российского нефтяного плеча материализовалась.

Кремлю все равно, что думают белорусские власти и Лукашенко по поводу нефтяного маневра. Путину/Медведеву один черт, как отреагирует официальный Минск жесткое квотирование поставок нефтепродуктов в Беларусь. Они уверены, что белорусские власти настолько увязли в России и интеграционных проектах, что без неё никуда не рыпнутся, что не решатся объяснить своему населению и бизнесу, что нужно готовиться к росту цен на нефтепродукты, как минимум, на 30%, что пора забывать о массовых дотациях ЖКУ, а также для убыточных госпредприятий.

Кремль видит, что система разрешения споров в ЕАЭС не работает. Евразийская экономическая комиссия – импотентное институциональное тело. Проект «Союзное государство» превратился в политический висяк. Проект «СНГ» принял вид скучной ежегодной встречи политических VIP-ов с единственным вопросом в повестке дня – «Ни о чём».

Независимой судебной системы, которой бы доверяли все страны ЕАЭС, нет. Разве что суд в Гааге или Лондоне. Вот Роснефть/Путин реализуют свой долгосрочный план в долгую играют. Наступает та стадия, на которую они рассчитывали, как минимум, пятнадцать лет назад. Тогда было решено подсадить Беларусь на кредитную и энергетическую иглу, чтобы не было ни малейшего соблазна создавать мощные национальные институты быстрого, долгосрочного инклюзивного экономического роста.

Надо признать, что у Кремля получилось почти все, что он задумал. Единственная проблема в реализации этой стратегии – российские коррумпированные элиты, из VIP-распорядителей чужого и силовиков. За деньги они готовы на всё, в том числе на нанесение российскому бюджету убытков. Вот когда Кремль найдёт управу на своих собственных VIP-коррупционеров, тогда официальному Минску по-настоящему будет худо.

Пока же возможность ассиметричных договорённостей между Лукашенко и Москвой сохраняются. Но временной промежуток, когда такое возможно, быстро сокращается.

Пора серьёзно отнестись к выполнению требования диверсификации экономики Беларуси, в том числе в энергетической сфере. Пора положить конец порочной практике формирования госбюджета на фундаменте цен на нефть, схем поставок нефтепродуктов, а также цены на газ.

Вот 12 мер, которые нужно реализовать в ситуации нарастания энергетического, информационного, политического и торгового давления со стороны Кремля:

1) сверстать сбалансированный бюджет-2019 без учёта нефтяного гранта, поставок российских нефтепродуктов,

2) не просить очередной кредит у России в размере $ 1 – 1,4 млрд.;

3) не просить компенсации из-за нефтяного маневра и прекращения;

4) ввести на границе режим контроля режима перемещения товаров между Беларусью и Россией с целью штамповки документов для возврата НДС;

5) заместить российский информационный ТВ контент полноценным плюралистичным белорусским;

6) приостановить членство Беларуси в проекте «Союзное государство» на 9 месяцев;

7) отозвать своего представителя из Евразийской экономической комиссии, провести переговоры с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией по выработке совместной позиции по нарушению Россией своих обязательств в рамках ЕАЭС;

8) заморозить проект «БелАЭС», возобновить переговоры с Литвой, Польшей по тем проблемам, которые они предъявляют в связи с реализацией этого энергетического проекта;

9) срочно активизировать работу по проведению в Беларуси реформы энергетического сектора;

10) срочно активизировать переговоры с ЕС по получению статуса страны с рыночной экономикой, а также по вступлению в ВТО;

11) реализовать рекомендации бизнеса и независимого экспертного сообщества, изложенные в Национальной платформе бизнеса 2018;

12) провести инновационную бюджетно-налоговую реформу.

Пора перестать играть с Россией в интеграционные проекты, которые служат прикрытием шкурных интересов монополистов, олигархов и VIP-распорядителей чужого. Всё искусство, напор и профессионализм белорусской дипломатии, бизнеса и политики должны быть направлены на то, чтобы иметь с Россией полноценный режим свободной торговли. Настоящий, без изъятий и ограничений.

Это очень сложно, но лучше так, чем подвергать серьёзным экзистенциальным угрозам дорогой нашим сердцам и аспирациям исторический проект «Республика Беларусь».