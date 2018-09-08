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Политика
08.09.2018
Суздальцев: Путин уйдет в 2024 году вместе с Лукашенко

Преподаватель московской Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Суздальцев в комментарии Радыё Свабода изложил позицию российских властей в связи с обострением в отношениях с Беларусью.

Фото Reuters

– Я постараюсь изложить позицию российских властей, она немного отличается от моей собственной. Во-первых, никакого обострения, а тем более конфликта пока, слава Богу, между Минском и Москвой нет. Есть большая обеспокоенность белорусской стороны.

На Кремль произвела большое впечатление реакция на «инсульт». В Москве поняли, что Лукашенко реально боится изменения формата союзных отношений. И с ним сейчас очень нежно обходятся, чтобы не психовал и не нервничал.

Геополитический интерес к Беларуси, разумеется, есть. Но он ограничен. Лукашенко много лет обещает выставить России счет. Мы этот счет ждем. Пока не дождались.

Геополитический интерес Беларуси не стоит преувеличивать. У нас на западе есть еще и Калининград. Но Россия заинтересована в государственности Беларуси, в наличии такого государственного образования между Россией и Польшей.

И поэтому Россия будет всегда поддерживать Беларусь, она поддерживала Беларусь до Лукашенко, поддерживает при Лукашенко, будет поддерживать после Лукашенко. Разумеется, в разумных пределах.

…Среди козырей Беларуси – транзит. С 2019 года роль транзита через Украину радикально уменьшается, а через Беларусь – возрастает.

Что касается военной роли Беларуси, то главный противник России – это NATO. А конфликт с этим блоком, если он будет, будет ракетно-ядерным. И никакие бронетанковые части белорусского армии там не помогут.

Так что Александр Лукашенко имеет что предъявить России, но это не то, за что можно получить тот объем поддержки, который республика получает сейчас.

Лукашенко переживает, что встреча 21 сентября будет касаться разных вещей. Россия будет настаивать на большей взаимности, а белорусская сторона будет добиваться сохранения старого формата отношений.

…Сейчас мы имеем Путина, который управляет последний срок. И он этого не скрывает. Россия сейчас в нестабильном состоянии. И это делается сознательно. Путин делает делает тяжелые реформы, которые давно надо было делать, но их откладывали через их непопулярность.

«Я был против, но...». Уставший Путин обратился к народу России по вопросу пенсионной реформы

Путин сознательно снижает свой рейтинг, потому что он ему не нужен. И Путин не уйдет в 2024 году без Назарбаева и Лукашенко.

 
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