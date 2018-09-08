ВГТРК раскручивает свою популярность, приторговывая первым лицом

Раньше как было? Телеканал представил публике какую-то премьеру и ждет откликов. Хороших, плохих. Любых. Хуже самой разгромной критики только молчание: значит, не попали в ожидания аудитории, значит, что-то не угадали.

Но в этот-то раз еще как угадали, еще как попали! О главном событии начавшегося сезона написали и рассказали едва ли не все СМИ и сетевые издания. Ан нет! Мало. Надо и самим свой «продукт» похвалить. Посему сразу после премьеры новой программы канала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» родственный холдингу ВГТРК канал «Россия 24» включился в дополнительную раскрутку нового во всех отношениях проекта.

Ведущий «Вестей» в 23.00 Стас Натанзон, не скрывая ликования, сообщил: «Новая программа телеканала «Россия» взорвала медиапространство. Программа предсказуемо стала лидером воскресного эфира — кому не интересно узнать о жизни президента то, что раньше оставалось за кадром? И еще одна примета успеха: масса комментариев завистников, в том числе и иностранных».

«Павел, — обратился он к одному из авторов проекта Павлу Зарубину, вышедшему на связь со студией по скайпу. — Как вам мировая реакция на этот первый выпуск?» Павел, светясь от радости, с удовлетворением констатировал:

«Эта реакция ожидаема. Понятно, что Владимир Путин — главный ньюсмейкер страны, понятно, что он главный ньюсмейкер всего мира, и, конечно, к нему огромный интерес, огромный интерес ко всему тому, что с ним связано. Действительно, сегодня очень много самых разных комментариев. Оценку этой программе должен дать, как сказал Дмитрий Песков, коллективный зритель, а оценка коллективного зрителя исчисляется рейтингами. И, судя по данным московской аудитории, проект сразу стал одним из лидеров воскресного вечера, сразу высокий рейтинг — такое не часто бывает. Это говорит об одном — программа интересна зрителям, программа удалась».

В этом смысле — удалась, конечно. Рейтинг же не в состоянии определить, сколько зрителей посмотрело программу о Путине с умилением и восторгом, а сколько, подобно тувинским козерогам, — буквально впав в ступор от изумления: неужто такое возможно в третьем тысячелетии в стране, которая все-таки позиционирует себя европейской?

Вот в Туркменистане, рассказали «завистники» из Русской службы ВВС, местное государственное ТВ регулярно выпускает сюжеты с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова, в которых тот читает рэп, скачет верхом на коне и стреляет из автомата. О лидере Казахстана Нурсултане Назарбаеве снят цикл документальных фильмов, которые ТВ показывало целую неделю.

Северная Корея и вовсе наш маяк. Даже в застойные брежневские годы, с которыми сегодня сравнивают новое время, журнал «Корея» некоторые зубоскалы в Советском Союзе читали вслух. Не забуду один из репортажей о посещении «великим вождем» (официальный титул еще при жизни) товарищем Ким Ир Сеном птицефабрики в провинциальном корейском городке. Там великий вождь осмотрел производство, пообщался с птичницами и получил в подарок перепелиные яйца.

Дальше дословно: «Так, в эти яйца вложена вся любовь корейского народа к великому вождю товарищу Ким Ир Сену». Правду говорят, что любовь порой ослепляет и лишает разума и чувства меры.

Всю неделю, прошедшую после премьеры программы «Москва. Кремль. Путин», телеобозревателям разных изданий и мне в том числе звонили те самые по преимуществу иностранные «завистники», интересуясь, в частности, можно ли сравнить современную путиниану с восхвалением генсека Брежнева? И в чем отличие, если оно есть?

Да, Леонид Ильич Брежнев, пока окончательно не одряхлел, бесконечно присутствовал в эфире Гостелерадио (а другого тогда и не было). Но — как борец за дело мира во всем мире. Как выдающийся деятель коммунистического движения. Как руководитель правящей партии. Как лучший друг пионеров во время визитов в «Артек», к примеру. И никогда — как отдыхающий, плавающий в бассейне, ласкающий домашних животных, охотящийся на косуль и кабанов или гоняющий с ветерком на иномарках, которые коллекционировал (все эти фото- и кинокадры стали известны уже после смерти Брежнева, как и факты его личной жизни и история болезни).

В 1976 году к 70-летию генерального секретаря ЦК КПСС на студии Центрнаучфильм был снят документальный фильм «Повесть о коммунисте» — эпическое полотно, повествующее о тернистом пути, который прошла страна «от лучины до Байконура» при непосредственном участии в коллективном созидательном труде ее руководителя.

Стилистика закадрового текста вполне соответствовала пропагандистским штампам того времени: «Он выкован из крепкого металла. В трудные дни и шумные праздники умел он поднять людей на трудовой подвиг».

Но поскольку крепкий металл, из которого был выкован главный герой, ко времени выхода фильма подвергся изрядной коррозии, эти и иные утверждения авторов звучали скорее комично. Впрочем, и без фильма с его пафосом народ уже вовсю пародировал своего вождя и слагал о нем анекдоты.

В отличие от довольно кондовой апологетики Брежнева (ничего личного, одна лишь созвучная времени патриотическая риторика), современные апологеты Путина окрашивают свои творения глубоко личностным отношением к герою.

Первым на этот скользкий как будто бы путь вступил Никита Михалков в фильме «55», посвященном 55-летию Путина. Безудержно хвалить и превозносить власть тогда еще считалось относительно неприличным, однако первопроходец Никита Сергеевич отважно признавался прямо в кадре в нежнейшей любви к президенту, мужчине и офицеру, одновременно пытаясь проникнуть к нему в душу и понять, «как выдержать то, что на него свалилось? Как это перенести? Как включить в свое существование, свое сердце, свою душу?»

Временами автор давился скупыми мужскими слезами, уверяя потенциальных критиков: ему совершенно все равно, что «у кого-то может возникнуть ощущение — мол, не очень ловко говорить в лицо руководителю такие слова».

Ощущение, если оно у кого и возникло, быстро сошло на нет. Оказалось, что ловко. И не только Михалкову. А самое главное — и тот, в адрес которого все чаще звучали и звучат «такие слова», тоже, по всей видимости, никакой неловкости не испытывает. Ну, любят его люди. Отцом родным почитают. Им же не прикажешь замолчать — это было бы совсем недемократично. Пусть говорят.

Тем более что к новому проекту канала «Россия» ни сам Путин, ни его администрация никакого отношения не имеют, и, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «у президента нет никаких планов участия» в нем. На вопрос, станет ли программа регулярной, он ответить затруднился, заметив, что «это все-таки проект ВГТРК, а не Кремля».

И то правда. Наши телеканалы, как неоднократно подчеркивал Владимир Владимирович, абсолютно независимы в своей редакционной политике. Свобода слова. Охраняется Конституцией.