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Спорт
08.09.2018
Салiдарнасць
Адвокат Марадоны объяснил, что аргентинцу не понравилось в Беларуси

Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла рассказал о мотивах решения аргентинца, когда тот соглашался на работу с мексиканским клубом «Дорадос».

Фото Сергея Гапона

Об этом Морла рассказал аргентинскому изданию Popular, передает TUT.BY.

— Диего заключал с «Динамо» предварительный контракт и теперь станет почетным президентом. Диего хочет быть рядом с Аргентиной, в Беларуси климат очень суровый, а из Мексики он сможет чаще приезжать на родину. Он хочет быть ближе к своим сестрам, а также хочет показать, что он может тренировать команду в более конкурентоспособной лиге.

Адвокат отметил, что руководство брестского клуба вскоре прилетит к Марадоне, чтобы обсудить совместную работу.

— Есть идеи того, что Диего может делать для развития футбола в этой стране и особенно в «Динамо». Диего был потрясен приемом, который ему оказали в Беларуси, и он этого не забыл. Связь с «Динамо» не прервется, напротив, мы ее укрепим.

Неделю назад Марадона поблагодарил в соцсети Александра Лукашенко за то, что тот «дал ему рабочее место» в Беларуси, и обещал «на следующей неделе» начать свою деятельность в брестском «Динамо».

Однако вместо этого аргентинец устроился на работу техническим директором в клуб второго дивизиона чемпионата Мексики.

 
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