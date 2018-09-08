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Политика
08.09.2018
Салiдарнасць
Лукашенко с сыном Колей покатались на лыжероллерах по центру Минска. Фотофакт

Причем глава государства на лыжероллерах прибыл на физкультурно-спортивный праздник, приуроченный к Дню города Минска.

Фото пресс-службы главы государства

Мероприятие проходило на проспекте Победителей в районе Дворца спорта. Вслед за Александром Лукашенко на роликах приехал его младший сын Николай.

Он, а также пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и главный тренер «Юности» Михаил Захаров приняли участие в забеге в составе двух любительских команд.  

Команда НОК во главе с Александром Лукашенко победила в гонке среди команд силовых ведомств и органов государственного управления.

Вместе с ним выступили олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.

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