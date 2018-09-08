Пьяный минчанин залез в чужую квартиру к женщине и прилег на диване, думая, что попал домой

Ночью в милицию позвонила жительница столицы и сообщила, что у нее дома спит неизвестный мужчина.

Сайт ГУВД Мингорисполкома рассказал о подробностях истории, напоминающей сюжет фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Мужчина живет в доме по улице Лобанка. Но, будучи нетрезвым, ночью он пришел к соседнему дому к квартире, которая располагается аналогично. Когда он не смог открыть дверь ключом, решил зайти с балкона – квартира находится на первом этаже. Залез через открытое окно балкона, прошел в комнату и прилег на диван.

Женщина не сразу услышала шум в соседней комнате. Проснувшись, мужчина не понимал, где он находится. Обнаружив нежданного гостя, женщина испугалась и позвонила в милицию.

По прибытию милиционеров личность гражданина была установлена. Квартиру он покинул. В отношении него составлен протокол по ст.17.3 ч.3 КоАП.