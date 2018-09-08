Минское «Динамо» выдало худший старт за время выступления в КХЛ

7 сентября «зубры» уступили на выезде «Нефтехимику». Со старта очередного чемпионата КХЛ минчане проиграли все три матча.

Нефтехимик — Динамо Мн — 2:1

Шайбы:

1:0 — Шарипзянов (Куликов, Брынцев — бол.)

2:0 — Няттинен (Пуустинен, 23.22)

2:1 — Пулккинен (Уиркош, Беннетт, 52.06 — бол.)

Это худший старт минского «Динамо» за время выступления в КХЛ.

Напомним, что перед началом сезона председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич поставил перед командой задачу выйти в плей-офф Кубка Гагарина.