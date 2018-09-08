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Сколько стоит майка, в которой Лукашенко копал картошку
Александр Лукашенко копал картошку на своем участке в белой майке Lacoste за $ 60.
Об этом сообщает Еврорадио.
Фото пресс-службы главы государства
Правда, сейчас скидки — на официальном сайте можно заказать эту майку от Новака Джоковича за $ 42.
Гостелеканалы показали, как во время уборки урожая глава государства держал мешки, в которые девушки насыпали картошку ведрами, и давал им советы.
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