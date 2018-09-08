Сколько стоит майка, в которой Лукашенко копал картошку

Александр Лукашенко копал картошку на своем участке в белой майке Lacoste за $ 60.

Об этом сообщает Еврорадио.

Фото пресс-службы главы государства

Правда, сейчас скидки — на официальном сайте можно заказать эту майку от Новака Джоковича за $ 42.

Гостелеканалы показали, как во время уборки урожая глава государства держал мешки, в которые девушки насыпали картошку ведрами, и давал им советы.

Чиж прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко? Фотофакт